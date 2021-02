'Amor Estranho Amor': Filme polêmico de Xuxa será exibido pra primeira vez na TV

Trabalho mais polêmico de Xuxa Meneghel, filmado quando a apresentadora tinha 18 anos e antes da fama, o filme “Amor Estranho Amor”, de 1982, será exibido pela primeira vez na TV. O longa, onde Xuxa vive uma prostituta e faz cenas de sexo com um menino de 12 anos, deve passar na próxima quinta-feira (11), às 00h30, no Canal Brasil.

Por muito tempo, a apresentadora conseguiu barrar a exibição do filme na Justiça, mas há cerca de três anos, passou a permitir a comercialização do longa. Agora, Xuxa já fala abertamente sobre o trabalho em entrevistas.

No filme, Xuxa é coadjuvante e divide espaço no elenco com grandes nomes, como Tarcísio Meira, Vera Fischer e Mauro Mendonça. No longa de Walter Hugo Khouri, ela interpreta uma adolescente vítima de exploração sexual. Há muitos anos, a produção vem sido usada para atacar a loira e sempre houve quem insinuasse que se tratava de uma produção pornográfica, o que não é verdade.

Gente, já assisti na íntegra e digo com propriedade que "Amor Estranho Amor" é chato pra caramba. Só vale pelas cenas proibidonas mesmo.

Sem contar que a gente nem sabe se o Canal Brasil vai passar sem cortes. — Danilo (@danilocmLP) February 6, 2021

"Eu sou criticada sobre o que eu fiz ou não fiz. E não importa o que eu venha a fazer de bom, vão lembrar das coisas ruins. Fico chateada quando falam do filme que fiz quando tinha 18 anos. Eu queria deixar claro: não transei com um menino e não fui vendida para um prostíbulo. Minha personagem foi vendida para um prostíbulo, coisa que acontece hoje em dia. Aquilo é ficção, mas é a realidade de muita gente hoje em dia", disse Xuxa em entrevista no ano passado.

A apresentadora desembolsava cerca de R$ 345 mil por ano para deter os direitos de exibição do filme. A exibição no Canal Brasil será a primeira na TV desde o lançamento.