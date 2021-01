Amanda Wanessa tem sedativos zerados

A cantora Amanda Wanessa teve os sedativos interrompidos após melhora no quadro médico. Ela está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) desde o último dia 4, após sofrer um grave acidente de carro. As informações foram divulgadas na noite de domingo (11) em suas redes sociais, por meio de sua assessoria e gravadora.

"Para glória de Deus, a nossa Amanda Wanessa está reagindo bem e evoluindo cada dia. Os médicos zeraram os sedativos, a pressão normalizou e os exames estão ótimos. Deus está operando milagres! Continuamos contando com as orações de todos", dizia o comunicado.

Amanda precisou fazer cirurgias na cabeça, no braço e na perna após o automóvel que conduzia se envolver numa batida com um caminhão. O acidente aconteceu na rodovia PE-60, em Barreiros (PE). A cantora foi levada para a UTI do Real Hospital Português, em Recife, onde está entubada.