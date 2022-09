Alunos encenam clássico do teatro brasileiro 'A Aurora da Minha Vida'

Estreia hoje, 30, e segue até amanhã, 1, o espetáculo teatral "A Aurora da Minha Vida", de autoria do dramaturgo brasileiro Nahum Alves de Souza, falecido em 2016 e que será apresentado pelos alunos da "Incena Escola de Artes", sempre às 17h, no Teatro de Bolso INCENA, localizado na travessa Rui Barbosa, 1520. A obra retrata o universo da sala de aula da década de 1970.

Leonel Ferreira, ator, educador e sociólogo apresenta reflexões que o espetáculo traz para a atualidade e diz que é um clássico do teatro brasileiro, que revela o modelo escolar da década de 70. "Elas são um microcosmo do mundo lá fora, para além dos muros. Revelam muito de como são as pessoas e principalmente, de um modelo de educação calcada na imposição e no pouco diálogo onde as ordens devem ser cumpridas sem questionar. Um modelo ultrapassado mas que vez por outra surge um debate sobre qual o papel da escola principalmente sobre quais temas devem ser abordados", declarou.

É uma obra atual, mesmo que tenha sido escrita na década de 80 e remeta o universo escolar da década de 70, afirma Leonel, que reforça que a escola deve ser entendida como lugar de compreensão. "Percebemos que existe um movimento que, apesar de não estar na grande mídia, acredita que escola boa era a escola da época da ditadura militar. Que a escola é lugar de ordem e disciplina. E sabemos que não é bem assim. A escola é o lugar de produção de conhecimento, de encontro da diversidade e da pluralidade", pontuou.

O espetáculo tem um elenco com 12 alunos e que passaram por cinco meses de preparação, contou o diretor. Leonel também revela uma curiosidade sobre a obra. "Os personagens não tem nome. São chamados por nomes característicos marcantes de suas personalidades", arguiu.

Perguntado sobre a sala de aula de 2022, e o que haveria de comum entre as salas de aula do passado, Ferreira relembra que a escola é um microcosmo da sociedade e nela é possível encontrar realidades variadas, seja na década de 1970 ou em 2022. "Encontramos de tudo. E penso que vai ser sempre assim. Nela encontramos de tudo: o aluno gentil e cordial, o estudioso, o que quer se dar bem a todo custo, aquele aluno que acha que tem o rei na barriga, que se julga melhor que todos e por aí vai. São personagens da vida real", finalizou.



Serviço

Espetáculo: A Aurora da Minha Vida.

Classificação: Livre

Dias 30/09 e 01/10, sempre às 17h.

Local: Teatro de Bolso INCENA - Travessa Rui Barbosa, 1520 (entre Brás de Aguiar e Gentil Bittencourt)

Ingressos: 50,00 (inteira) e 25,00 (meia entrada)

Mais informações: (9)1 98195-1990