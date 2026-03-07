'Altas Horas' recebe Manu Bahtidão entre convidadas deste sábado (07/03)

O Altas Horas de hoje, sábado, 7, traz como convidadas as atrizes Isis Valverde e Alana Cabral, a apresentadora Sabina Simonato, as cantoras Manu Bahtidão e Marvvila e Célia Alves, a mãe de Dinho, vocalista do grupo Mamonas Assassinas. A repórter Mariana Becker também participa via vídeo.

O programa traz uma homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, que será celebrado neste domingo, 8 de março. Na parte musical, serão apresentadas canções famosas nas vozes de grandes cantoras, como Beth Carvalho, Ivete Sangalo, Elis Regina e Alcione.

O convite a Célia surge num momento em que a morte dos integrantes do grupo Mamonas Assassinas completa 30 anos. Recentemente, seus corpos foram exumados para transformá-los em adubo de árvores de um memorial na cidade de Guarulhos. Ela também escreveu um livro falando sobre o luto da perda de um filho.

Alana, por sua vez, é uma das protagonistas da novela das 9, Três Graças. Ela comenta sobre sua carreira e seus trabalhos na emissora, assim como Isis Valverde.

O Altas Horas de hoje vai ao ar às 22h50, após a exibição do BBB 26, na TV Globo.