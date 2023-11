Altas Horas: quem está no programa de hoje, na TV Globo?

O apresentador Serginho Groisman receberá os 'Amigos' no programa 'Altas Horas' deste sábado (18). Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, e Leonardo encantarão o público com seus grandes sucessos.

Além da música, os sertanejos irão relembrar o surgimento do projeto 'Amigos' em 1995, que se tornou um especial na TV Globo. Eles compartilharão histórias do reencontro após 20 anos, na turnê "Amigos - A História Continua" lançada em 2019, e dos momentos marcantes que vivenciaram juntos.

O tão aguardado reencontro das duplas Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, e Leonardo, está de volta para marcar a memória afetiva dos fãs após mais de duas décadas desde o primeiro especial. O show 'Amigos' que ganhou várias edições ao longo dos anos na TV Globo, a última em 2019, acontecerá no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 2 de dezembro deste ano. As duplas prometem embalar o público com sucessos como "Evidências", "É o amor" e "Pense em Mim". O programa será gravado durante o show e será apresentado por Serginho Groisman no "Altas Horas".

Que horas começa o programa Altas Horas deste sábado?

O 'Altas Horas' tem apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados depois da novela 'Terra e Paixão'.