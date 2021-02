Aline, do BBB 14, se torna campeã de fisiculturismo em Dubai; confira

Com 80% dos votos, Aline Dahlen foi a participante mais rejeitada do BBB 14. Após sete anos, a ruiva consegue dar risada do título que a levou à terapia para lidar com o que na época poderia ser comparado ao cancelamento de hoje.

O jogo virou e ela se tornou campeã de Fisiculturismo na categoria Wellness, durante o Dubai Muscle Classic, realizado nos Emirados Árabes. “Fui para Dubai fugir do lockdown em Londres, onde moro. Passamos pelo menos oito meses trancados. Fui atrás de sol, de academia aberta, e um dia na praia um amigo me falou do concurso e achou que eu deveria me inscrever”, conta.

Os treinos foram intensificados nos dez dias anteriores ao torneio, já que em 2020 Aline só malhou em casa. “Improvisava com elásticos e garrafas cheias de água, porque os preços de peso na Inglaterra são absurdos!”, justifica.

A modelo e atriz tem mais duas competições marcadas para este ano e pretende agora entrar de vez no “ramo fitness”: “Essa medalha pesa. Não quero deixá-la cair, não. O investimento no início é bem alto, mas também é possível competir patrocinada. Quem sabe agora?”.