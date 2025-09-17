Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Alguns peões já declararam inimizades na nova edição de 'A Fazenda'

Estadão Conteúdo

A Fazenda começou no último domingo, 14, mas já deu os primeiros sinais de brigas e discussões. Os peões confinados iniciaram a jornada no reality com uma dinâmica para agitar os ânimos e mostraram desafetos logo na primeira semana.

Após a entrada dos participantes, ocorreu uma dinâmica em que deveriam apontar dois nomes que ficariam até o final do reality e outro que seria eliminado. A brincadeira também envolvia que colegas de confinamento "rasgassem" alguns valores que seriam recebidos por outros participantes, o que causou desconforto entre eles.

Nizam e Martina

A briga entre Nizam e Martina começou antes mesmo do início do programa: os dois já discutiram durante o De Férias Com o Ex, depois de terem se envolvido romanticamente. O desafeto começou após se relacionarem com outras pessoas, quando Martina agrediu Nizam e foi expulsa do primeiro reality.

Entretanto, no segundo dia do reality rural, eles se reconciliaram e Nizam pediu desculpas.

Wallas e Yoná

Wallas também comentou com Fabiano sobre sua briga com Yoná durante a exibição do programa ao vivo, quando ele a apontou como alguém que deveria sair do jogo. Ele também a chamou de imatura e comentou: "Cobrinha! Uma pessoa nessa idade com essa maturidade."

Gabily e Yoná

Ainda sobre Yoná, Wallas conversou com Gabily sobre as atitudes da peoa. "Ela só faz no VT (cortes de vídeos de brigas entre os participantes), porque quando não está no 'ao vivo' ela fica 'pianinho'", complementou Gabily. Yoná apontou Gabily como a pessoa que deveria sair do jogo: "Já foi vista, querida, não precisa brigar pelo prêmio."

Duda Wendling e Rayane Figliuzzi

Duda Wendling foi a última peoa a compor o elenco e recebeu uma tarefa difícil, já que deveria rasgar o dinheiro de um dos participantes. Ela ficou marcada de maneira negativa por Rayane após escolhê-la: "Já virou uma inimiga para mim."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

A FAZENDA

PEÕES

INIMIZADES
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AMAZÔNIA LIVE

Prato que está no cardápio de Mariah Carey faz parte do Circuito Gastronômico do Festival Ver-o-Peso

Risoto Tapajós, do chef Saulo Jennings, leva sabores amazônicos ao menu da estrela internacional em show na Ilha do Combu, na capital paraense, e pode ser degustado pelo público no circuito gastronômico até dia 21

17.09.25 10h25

SERÁ QUE ELA VAI ENCARAR?

Antes do show, artistas paraenses planejam surpresa com sabor amazônico para Mariah Carey; veja

Nos Stories, Zaynara, Gaby Amarantos e Joelma escolheram os pratos que a cantora internacional irá experimentar antes do espetáculo

16.09.25 20h13

DESCONTRAÇÃO PRÉ SHOW

VÍDEO: Joelma toma banho de rio no intervalo dos ensaios do ‘Amazônia Live'

A cantora esteve acompanhada da cantora Zaynara durante a visita ao palco

16.09.25 18h10

cultura

Alepa promove seminário sobre ações culturais em Belém na COP 30

Encontro reunirá artistas e representantes culturais no dia 18 para discutir propostas voltadas à COP 30

16.09.25 12h11

MAIS LIDAS EM CULTURA

MENU

O que Mariah Carey e equipe já comeram em Belém antes do Amazônia Live? Chef Saulo Jennings responde

O chef contou ao O Liberal que terá liberdade para incluir a culinária amazônica nos camarins e no iate da cantora internacional

16.09.25 20h31

FESTIVAL

Saiba tudo sobre o Amazônia Live: programação, artistas, horários e onde assistir ao vivo

Festival será transmitido ao vivo nesta quarta-feira (17), direto de Belém, com palco flutuante sobre o rio Guamá e grandes nomes da música

16.09.25 20h14

CULINÁRIA

Chef paraense assina menu do Amazônia Live; confira os pratos servidos

Para o cardápio, o chef Saulo Jennings trabalhou a partir do conceito “cuiafood”, que dialoga com a gastronomia de Belém

17.09.25 9h08

REPERTÓRIO

Quais músicas Mariah Carey vai cantar no Amazônia Live? Confira a possível setlist do show em Belém

Cantora internacional é a atração principal do festival nesta quarta-feira (17/9), que terá transmissão ao vivo pelo Multishow e Globoplay

16.09.25 23h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda