Alexandre Pires vira avô aos 49 anos e celebra o nascimento do primeiro neto

Alexandre Pires celebrou nesta quarta-feira (23), o nascimento de Ravi, seu primeiro neto, em Uberlândia (MG). O bebê é filho de Carol Pires, primogênita do cantor. "No colinho do vovô! Obrigado Deus! Obrigado minha filha Carol Pires. Obrigado Matheus Gomes genro. Que Jesus abençoe o Ravi e toda nossa família", escreveu o ex-vocalista do Só Pra Contrariar.

VEJA MAIS

Carol Pires tem 32 anos e é fruto de um relacionamento que Alexandre Pires teve ainda na adolescência. Ela nasceu em 1993, quando o cantor tinha apenas 17 anos. Agora avô aos 49 anos, o pagodeiro também é pai de Arthur, de 16 anos, e de Júlia, de 15 anos, ambos frutos do casamento com Sara Campos.

Já a mãe de Ravi e filha primogênita de Alexandre Pires também é cantora e compositora e já lançou um álbum produzido pelo pai. Carol Pires também atua como backing vocal e trabalhou com o cantor Felipe Araújo, além de também ter viajado o mundo como backing vocal de seu pai.

Alexandre Pires deixou o grupo Só Pra Contrariar em 2002 para seguir carreira solo. Ele retornou ao grupo em 2013 para uma turnê comemorativa de 25 anos, que durou até 2015. Em 2024, ele se despediu novamente do grupo com a turnê SPC Acústico 2 - O Último Encontro, que marcou sua saída definitiva.