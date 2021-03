Alessandra Negrini diz que se incomoda quando as pessoas se espantam com sua idade

Alessandra Negrini surpreende seguidores com as fotos que postou em seu perfil no Instagram, com mais de 1 milhão de seguidores. A atriz diz se incomodada com a surpresa que causa quando revela o seu meio século de vida.

"O que são 50 anos hoje? Acho essa história muito chata. Existe um preconceito grande. Que peso é esse que minha idade tem? 50 anos é jovem, é muito chato isso. A nossa percepção hoje é diferente. Acho que a gente tem que viver o agora. Não dou bola para isso", disse Negrini em entrevista.