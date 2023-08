Alessandra Negrini compartilha momentos sensuais em viagem para Nordeste do país

As comemorações de mais um ano de vida de Alessandra Negrini continuam com tudo! A atriz acaba de completar 53 anos e para celebrar o novo ciclo fez uma viagem para a região norte do litoral do Maranhão.

Na última quarta-feira, 30, a atriz publicou um vídeo em seu perfil do Instagram para seus mais de 5 milhões de seguidores, com diversos takes exibindo a paisagem paradisíaca do local, além de momentos descontraídos curtindo a piscina e andando pela areia. Confira o vídeo:

