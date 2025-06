Álbuns de figurinhas possibilitam a aventura do conhecimento em qualquer idade

Colecionar figurinhas é algo que traz boas recordações para quem aproveitou essa brincadeira quando criança em casa, na escola, e também para quem passou a gostar depois de jovem, adulto. Por isso, Prisley Guimarães, 53, morador do bairro Cabanagem, em Belém, resolveu investir nesse tipo de arte gráfica e passou, então, a confeccionar artesanalmente e vender álbuns de figurinhas sobre temas variados. Entretanto, os trabalhos alusivos à Amazônia, Belém e seus marcos históricos e culturais são um destaque nessa produção mantida com todo o carinho de seu criador.

Nascido em Rio Branco (AC), Prisley começou a confeccionar álbuns de figurinhas em 2019, após encerrar os serviços em uma gráfica dele em Belém. “Decidi unir minhas três paixões: arte, figurinhas e design gráfico. Foi assim que nasceu meu primeiro álbum: ‘Animais da Amazônia’. A experiência de distribuir o álbum nas bancas da cidade me revelou um mundo encantador – conheci um grupo histórico de colecionadores que se reúne religiosamente há décadas, antes na Praça Brasil e hoje na Banca Santo Antônio (Praça Batista Campos). Eles não apenas abraçaram meu trabalho, mas começaram a sugerir temas, desafiando-me a criar álbuns cada vez mais especiais”, relata.

Prisley diz que hoje seu acervo cresceu e conquistou clientes em todos os estados do Brasil e até no exterior. “Muitos aguardam ansiosamente meus lançamentos, pois, diferentemente das grandes editoras que focam em temas comerciais , meus álbuns celebram a cultura, a história e as riquezas da Amazônia e muitas outras temáticas”, pontua.

Prisley Guimarães: talento na confecção de álbuns de figurinhas em Belém (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Tudo é feito de forma artesanal e solitária, com poucos recursos, mas com qualidade. “Tanto que alguns colecionadores já me consideram o ‘maior editor artesanal de álbuns de figurinhas do Brasil’. E o melhor: isso é só o começo. Cada novo álbum é uma chance de eternizar memórias, contar histórias e conectar pessoas por meio desse universo mágico das figurinhas”, diz o editor.

Coladas no coração

Prisley não esconde de ninguém que gosta muito de figurinhas e álbuns. “Era o rei das trocas no recreio. Se faltava a figurinha do goleiro, eu negociava até minha merenda por ela. Hoje, vejo que era treino pra vida: agora eu crio as figurinhas!”, relata. Esse hábito nunca sairá de moda, como diz, pelo fato de que crianças e adultos adoram os álbuns. “Essa prática de colecionar e trocar figurinhas desperta o interesse pela leitura, debate, interação”, ressalta.

O amor de Prisley por Belém é expresso, como ele mesmo diz, por meio dos álbuns de figurinhas Made In Belem. Para isso, ele mergulha em livros, arquivos e entrevistas, a fim de capturar a essência de cada tema. Organiza um roteiro detalhado, equilibrando os assuntos na publicação, seleciona quais elementos merecem virar figurinhas. “A numeração é feita com a precisão e paciência de um relojoeiro. Um erro aqui pode arruinar toda a coleção! É nessa fase que os arquivos de impressão são gerados: capa dura, brochura e arquivo para as figurinhas”.

Belém

Prisley tem um carinho particular pelo álbum "Belém do Pará - História, Cultura e Encantos", para o qual ele tem um projeto de lançar em larga escala. “Esse álbum é muito mais que um produto. É um monumento que preserva e celebra tudo o que torna nossa cidade única e especial. Ele representa uma imersão na identidade paraense, envolvendo as raízes históricas, cartões-postais vivos, manifestações culturais, gastronomia, lendas e expressões artísticas”, pontua.

No momento histórico da realização da COP30 em Belém, a intenção de Prisley é lançar esse álbum de figurinhas em uma edição especial, mediante a participação de empresas anunciantes.

Na produção dos álbuns, é utilizado papel couché de 115g/m para garantir qualidade e durabilidade As capas são revestidas com um laminado especial que protege e dá brilho. O corte das figurinhas é feito manualmente com uma máquina de corte e vinco. A montagem final é toda manual, feita com paciência e dedicação. Ele anuncia em grupos de colecionadores e atende a cada cliente individualmente. São aceitas encomendas temáticas. “São semanas e até meses de trabalho intenso para cada álbum”, diz Prisley.

Álbuns educativos são desenvolvidos para projetos pedagógicos. Já foram confeccionados trabalhos sobre temas como "Nossa História Local", "Fauna e Flora Regional" e "Patrimônio Culturais". Prisley também cria álbuns comemorativos para festivais, aniversários de cidades e feiras culturais. São 35 álbuns confeccionados até agora.

Os álbuns, em diversas categorias, abrangem temas como a Cidade de Belém do Pará, o Círio de Nazaré, clubes paraenses, animais da Amazônia, grandes invenções, história de gêneros musicais, ícones da música brasileira, esportes, homenagens a ídolos brasileiros (Pelé e Ayrton Senna), história, uniformes e mascotes de clubes, cinema, indústria automotiva nacional e papas. Cada álbum leva de duas a seis semanas para ficar pronto.

A criação do álbum “Ronaldinho Gaúcho - O Bruxo” , celebrando a carreira do craque do futebol brasileiro, é alvo de trabalho de Prisley. Ele mantém o sonho de produzir o primeiro álbum oficial da história de Clube do Remo e Paysandu. Além de outros temas.

Até porque, como ele próprio diz, “mais que papel e imagens, um álbum de figurinhas é um espelho da nossa identidade coletiva, um objeto que materializa emoções e perpetua histórias que merecem ser lembradas”. Informações sobre os álbuns em: [https://prisleyguimaraes.lojaintegrada.com.br/ . Contato: 91 98515-3994.