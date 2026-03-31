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Alberto Cowboy reencontra Jonas Sulzbach após eliminação do BBB 26

Os ex-participantes do BBB 26 registraram o momento nas redes sociais, com trocas de brincadeiras e declarações sobre a amizade

Estadão Conteúdo

Após sua eliminação do BBB 26, Alberto Cowboy reencontrou Jonas Sulzbach e compartilhou o momento nas redes sociais na tarde de segunda-feira, 30.

Os dois ex-participantes gravaram uma sequência de stories que viralizou, mostrando o reencontro no Rio de Janeiro. Nos vídeos, Jonas Sulzbach iniciou dizendo estar encontrando uma pessoa que não via há muito tempo.

Alberto Cowboy respondeu à declaração de Jonas com "É muita saudade, gente", evidenciando o clima de descontração entre eles. Ele brincou, perguntando se Jonas "não aguentou uma semana?" sem vê-lo.

Clima de Amizade e Brincadeiras Marcam Encontro

Durante a conversa descontraída, o mineiro Alberto perguntou, de forma irônica, se poderia retornar ao reality. Jonas Sulzbach respondeu, revivendo uma frase icônica de Cowboy no programa: "você vai ter que me engolir".

Além dos vídeos, Alberto Cowboy publicou uma foto ao lado do amigo em suas redes sociais. A legenda da imagem chamou a atenção: "Alberto Cowboy é visto em clima de romance com loiro misterioso."

Conexão Forte Fora do Confinamento

Jonas Sulzbach também registrou o encontro em suas plataformas digitais e comentou a relação construída durante o confinamento no BBB 26. Em uma das publicações, ele questionou: "Já tavam com saudades da gente juntos, né?".

Na legenda, o ex-participante destacou a conexão entre os dois, afirmando que a amizade "não ficam só dentro do programa". Ele ressaltou que foram "dias intensos" que resultaram em uma amizade que "vai muito além".

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