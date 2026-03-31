Aguinaldo Silva elogia Sophie Charlotte após ausência em Melhores do Ano

A vitória de Três Graças como melhor novela no Melhores do Ano, exibido no Domingão com Huck, acabou dividindo espaço com outro assunto nas redes sociais: a ausência de Sophie Charlotte entre as indicadas a melhor atriz. Protagonista da trama, ela ficou de fora da disputa mesmo com o destaque da produção na premiação, que levou quatro troféus na noite.

Após a repercussão, o autor Aguinaldo Silva usou as redes sociais para elogiar a atriz e reforçar sua importância na construção da história, gesto que foi interpretado por fãs como uma resposta direta à ausência da artista na principal categoria de atuação.

'A novela é sua'

Em publicação, Aguinaldo relembrou o início do projeto e afirmou que a protagonista foi pensada desde o começo para Sophie.

"Sophie, o meu prêmio é todo seu. A novela é sua e nós a escrevemos para você", escreveu.

A declaração foi vista por fãs como um gesto de reconhecimento diante da ausência da atriz na principal categoria de atuação.

Destaque de 'Três Graças' na premiação

Mesmo sem a indicação da protagonista, a novela foi um dos grandes destaques da noite e levou quatro troféus.

Além de melhor novela, o prêmio consagrou Murilo Benício como melhor ator, Grazi Massafera como melhor atriz pelo papel da vilã Arminda e Alana Cabral como revelação.

Durante os discursos, colegas de elenco fizeram questão de mencionar Sophie, reforçando o reconhecimento dentro da própria equipe.

Repercussão nas redes

A ausência da protagonista já vinha sendo comentada desde o anúncio dos indicados. Na categoria de melhor atriz, nomes como Taís Araujo, Débora Bloch, Bella Campos e Duda Santos estavam na disputa.

Após o resultado, o tema voltou a ganhar força nas redes sociais, com fãs questionando a ausência de Sophie na lista.

Atriz acompanhou de casa

Fora da cerimônia, Sophie Charlotte acompanhou a premiação de casa e celebrou as conquistas da novela.

Em publicação, a atriz contou que assistiu ao programa ao lado do filho, que chegou a perguntar por que ela não estava presente no evento.

Ela também agradeceu ao carinho dos colegas, que a citaram durante a premiação.