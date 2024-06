Agremiações carnavalescas do grupo especial de Belém apresentam seus enredos para o público

Na noite deste sábado (1º), nove agremiações carnavalescas do grupo especial de Belém apresentaram de forma conjunta seus enredos para o carnaval 2025. As escolas de samba se reuniram na Aldeia Cabana, para apresentar seus shows, além de ocorrer a entrega dos prêmios dos melhores do carnaval de 2024, pela ESA - Escolas de Samba Associadas, que representa o grupo especial.

O cantor nacional Emerson Dias, que soma passagens pelo Salgueiro e Grande Rio, ambas agremiações do Rio de Janeiro, fez o encerramento do evento. Além disso, se apresentou a banda “Batuque Cabano”, composta por Bruno Costa e Fábio Moreno.

Enredos do Carnaval 2025 de Belém são apresentados (Foto: Joao Sergio - ESA) (Foto: Joao Sergio - ESA) (Foto: Joao Sergio - ESA) (Foto: Joao Sergio - ESA) (Foto: Joao Sergio - ESA) (Foto: Joao Sergio - ESA) (Foto: Joao Sergio - ESA) (Foto: Rayanne Bulhões) (Foto: Rayanne Bulhões) (Foto: Rayanne Bulhões)

“A gente está muito feliz, porque é a primeira vez na história do Carnaval de Belém que a gente lança os enredos das escolas ainda no primeiro semestre e com uma festa grande como está sendo aqui. Então, acho que a gente foi muito feliz em ter a Amazônia como tema único. A partir dessa temática, hoje as escolas vão apresentar seus enredos. Claro que todos eles falam de Amazônia, cada um na sua forma, na sua abordagem, na sua visão. Mas todos falando sobre a Amazônia”, disse Fernando “Guga” Gomes, presidente da ESA.

“Agora a curiosidade é com a escola tal, vai desenvolver esse tema, como vai se dar a criação do carnavalesco a partir da Amazônia. Eu acho que a mensagem que a gente deixa é exatamente de provocar a partir das nossas comunidades, a sociedade a pensar a Amazônia. Então com certeza cada enredo desse vai deixar uma mensagem que deve ser debatida e provocada entre as pessoas para que a gente possa dar um resultado além da folia para sociedade em geral, para o mundo”, reflete.

As agremiações campeãs apresentaram seus enredos para 2025. A Embaixada de Samba do Império Pedreirense leva para avenida a “Encantaria, o rito das águas”, já o Bole-Bole leva o enredo “Amazônia Ensolarada”.

Piratas da Batucada vem com o “Meu Planeta é Amazônia”; Acadêmicos de Samba da Pedreira com “Rudá: A Explosão de Amor em Defesa da Floresta”; Deixa Falar com “Uma gota de amor para salvar a criação”; Mocidade Olariense com “A Revolta das Icamiabas, um delírio fascinante em defesa do reino das pedras verdes”; Rancho Não Posso me Amofiná com “A História do Mascate Amazônico que se tornou midas do Norte”; Quem São Eles com “O Despertar da Floresta”; e Boêmios da Vila Famosa com “’Sucupira’ Terra dos Absurdos”.

“O que está acontecendo aqui é para acontecer mais vezes que é para saber que o Carnaval se vive todos os dias e não apenas em um período. Muito pelo contrário, os bastidores, a parte admirativa, as minuciosidades do Carnaval são complexas, mas as pessoas que fazem voluntariamente por amor, são as que fazem esse tipo de evento acontecer”, pontua Neto Velasco, presidente do Acadêmicos da Pedreira.

TEMA

Em 2025, por ser o ano da COP 30 no Pará, a ESA propôs para as agremiações colocarem a Amazônia como personagem principal também do desfile do grupo especial. Com essa temática única, os enredos das agremiações carnavalescas de Belém chegam como apelos em defesa da floresta, preservação dos rios, lendas e até o potencial científico da região.