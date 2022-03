O que fazer hoje em Belém ; confira a agenda cultural deste sábado (02)

MÚSICA

Roda de Samba

| O quê: Roda de Samba do Arthur Espíndola com shows de Pedrinho Cavalléro, Olívia Melo, Pagode das Meninas, DJ Jack Sainha, Arthur Espíndola e grupo Irreverência

| Onde: Cervejaria Caboca (Boulevard Castilho França)

| Hora: A partir de 14 horas

| Ingressos: A partir de R$ 20

| Gênero: Samba / Pagode

| Informações: @cervejariacaboca

Pagode

| O quê: Especial Meio Dia de Pagode com shows de Sem Reznha, Intimistas, Nosso Tom e I Love Pagode

| Onde: Açaí Biruta (Cidade Velha)

| Hora: A partir das 18 horas

| Gênero: Pagode

| Informações: 91 98150-0506

Carimbó

| O quê: Show de Íris da Selva e DJ Jack Sainha

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: R$ 15

| Gênero: Regional

| Informações: @espaco_cultural_apoena

Flow

| O quê: Show "Canções Improváveis" de Renato Torres

| Onde: Casa Flow (Conselheiro Furtado, 2956 - entre 14 de Abril e Tv. Francisco Caldeira Castelo Branco)

| Hora: A partir de 19 horas

| Informações: @casa_flow_oficial

Discotecagem

| O quê: Hora Extra com discotecagem de Raul Bentes e Me Gusta

| Onde: Vila Container (Av. Governador Magalhães Barata, nº 62. Belém – PA)

| Hora: 20 horas

| Ingresso: gratuito

| Gênero: batidas pop-eletrônica, brasilidade, latinidades, Brega, Merengue, Cumbia, Mambo, Bolero, Salsa, Zouk.

| Informações: @vila.container

Vitrine

| O quê: Aniversário da dupla Lucas & Iron com shows da dupla, de Willy Lima, Betto & Naldo e MC Loro e pártticipações de Victor & João Paulo e DJ Melk

| Onde: Vitrine Lounge (Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: A partir de 20 horas

| Gênero: Piseiro / Sertanejo

| Informações: 91 98081-5042 / @vitrinebelem

Rock

| O quê: Shows de Aline Alves, banda GEOROCKs e Marcelo Kahwage

| Onde: Manga Jambu Bar (Almirante Wandenkolk, 373)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: A partir de R$ 20

| Gênero: Pop / Flash

| Informações: @mangajambubar

Samba

| O quê: Shows de Alcione e Jorge Aragão

| Onde: Assembleia Paraense (Av. Almirante Barroso, 4614)

| Hora: A partir das 20h30

| Ingresso: A partir de R$ 120 (venda online)

| Gênero: Samba

| Classificação: 18 anos

| Informações: (91) 98525-6548 (Whatsapp BEV)

Aíla

| O quê: Show de lançamento do álbum "Sentimental" de Aíla com participação de Rincon Sapiência e discotecagem dos Bambata Brothers e Will Love

| Onde: Rebujo (Rua São Boaventura, 171 - Cidade Velha)

| Hora: A partir das 21 horas

| Ingresso: A partir de R$ 20 (vendas online)

| Informações: @rebujoo

Amazon Music

| O quê: Amazon Music Festival com apresentações de Poesia Acústica, Onze20, Pelé do Manifesto e MC Everton, Lucas Miglio, Dj Morcegão, L7nonn e Delacruz e Surrealcrocodilo

| Onde: Espaço Náutico Marine Club ( Av. Bernardo Sayão, n° 5232 - Guamá)

| Quando: 1º e 02 de abril de 2022

| Hora: A partir das 21h

| Informações: @amazonmusicfestival

Casa da Seresta

| O quê: Baile Toca Tudo com show de Marcelo Mais e Dj Anderson

| Onde: Casa da Seresta (Tv. Ferreira Pena, 354).

| Hora: 21h

| Informações: (91) 3230-2370 / 98117-4398 / 99315-5681

Ananindeua

| O quê: Shows das bandas Zona Rural e MUVI

| Onde: Black Pub (Tv. We Sessenta e Oito, 402 - Ananindeua)

| Hora: A partir de 22 horas

| Informações: (91) 98194-8532 / @blackpuboficial

TEATRO E DANÇA

Infantil

| O quê: Ópera Infanto-Juvenil "Iolanta - A Princesa de Vidro"

| Onde: Youtube do Banco do Brasil

| Quando: 02 e 03 de abril de 2022

| Hora: 16 horas

| Ingresso: Gratuito

Comédia

| O quê: Espetáculo "A Vila do Chaves"

| Onde: Teatro Experimental Waldemar Henrique (Av. Pte Vargas, 645)

| Quando: 02 e 03 de abril de 2022

| Hora: 19 horas

| Ingresso: A partir de R$ 20

| Classificação: livre

| Informações: (91) 98440-8434 / 98295-4848

Romeu e Julieta

| O quê: Espetáculo Romeu e Julieta do grupo paraense Teatro de Apartamento com direção de Saulo Sisnando

| Onde: Sala Gisele Guedes da Associação Cultural Teatro de Apartamento (Rua Curuçá, 315 - Altos, esquina com a Soares Carneiro).

| Quando: 02 e 03 de abril de 2022

| Hora: 20 horas

| Ingresso: A partir de R$ 20 (vendas no local e online)

| Informações: @teatrodeapartamento

CIRCO

Mirage

| O quê: Mirage Circus

| Onde: Shopping Bosque Grão-Pará

| Hora: 20h30

| Ingresso: A partir de R$ 20 (venda antecipada no site)

| Gênero: Circo

| Informações: https://www.miragecircus.com.br

EXPOSIÇÕES

Bonecos

| O quê: Abertura da exposição "Vida Boneco Vida: Um Espetáculo Compartilhado" com curadoria de Ganesh Om, e Jon Rente

| Onde: Casa Flow (Conselheiro Furtado, 2956 - entre 14 de Abril e Tv. Francisco Caldeira Castelo Branco)

| Hora: A partir de 19 horas

| Informações: @casa_flow_oficial

Colagens

| O quê: Exposição “Vivi Pina Collage: Metamorphosis”

| Onde: Shopping Pátio Belém (Travessa Padre Eutíquio)

| Quando: Até 03 de abril de 2022

| Hora: 10h às 22h

| Ingresso: Acesso gratuito

Exposição Orcs Gigantes

| O quê: Exposição Orcs Gigantes com réplicas de ogros com alturas de até 5 metros

| Onde: Praça 2 do parque Shopping Belém (Augusto Montenegro)

| Quando: Até 03 de abril de 2022

| Hora: 10 às 22h (de acordo com horário de funcionamento do shopping)

| Gênero: Carnaval

| Informações: @parqueshoppingbelem

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalíssimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

Admirável e Fantástico Mundo Pai D´égua

| O quê: Exposição “Admirável e Fantástico Mundo Pai D’égua” por Helô Rodrigues

| Onde: Vila Container - Galeria Azimute (Av. Governador Magalhães Barata, nº 62. Belém – PA)

| Hora: 10h às 21h (segunda a sábado)

| Quando: Até 17 de abril de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @vila.container

45 anos

| O quê: Exposição comemorativa aos 45 anos da Galeria Theodoro Braga “Entre Recortes e Memórias”

| Onde: Galeria Theodoro Braga no Centur (Av. Gentil Bittencourt, 650). A visitação segue até 30 de março, das 9h às 17h.

| Hora: 9h às 17h (segunda a sábado)

| Quando: Até 30 de março de 2022

| Ingresso: gratuito

Vestígios

| O quê: Exposição "Vestígios” de Laercio Esteves

| Onde: Casa Soma (Travessa Capitão Pedro Albuquerque, 395)

| Ingresso: gratuito

| Informações: @casasomacultural

LITERATURA E ARTE

Multicultural

| O quê: O projeto Movimenta Pebas exibe programação cultural com teatro, videoclipes, cursos, apresentações de dança e mostra de cinema protagonizados por artistas de Parauapebas e viabilizados pelo projeto

| Onde: www.movimentapebas.art.br

| Quando: Até abril de 2022

| Informações: Facebook do projeto

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br