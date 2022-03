Dupla Lucas e Iron completa 8 anos de carreira e promove festa

Quase 10 décadas na música, a dupla Lucas e Iron se prepara para mais uma etapa da sua carreira. No próximo sábado, 02, eles sobem ao palco para comemorar 8 anos de união profissional e para lançar sua nova música de trabalho.

Apostando na febre do momento, Lucas e Iron lançam “Tome Tome Bye Bye”, com participação do Mc Dourado. “Vamos trazer uma e vem com uma pegada de piseiro misturada com o funk. O foco para coreografia será estilo Tik Tok, que hoje é uma febre no Brasil e com o nosso público não é diferente, vão gostar demais de fazer a dancinha da nossa nova música de trabalho, apostamos nisso”, antecipou Lucas.

A dupla coleciona bons momentos na música, eles já abriram shows dos grandes nomes nacionais como João Gomes, Jorge & Mateus, Matheus & Kauan, Matheus Fernandes, Éric Land e Léo Santana. Além disso, eles já se apresentaram em Santarém, Marabá, Tucuruí, Salinópolis.

Para a festa de comemoração de 8 anos de carreira, Lucas e Iron será no Vitrine Lounge, a partir das 20h. Terá participação de DJ Melk e Victor e João Paulo, além de shows de Betto e Naldo, Willy Lima e MC Loro.

“Sempre quisemos fazer uma festa bacana para receber nosso público, mais que isso, queremos presentear cada um com um trabalho bacana e original, usando o que temos de atual e o que é trend, mas como disse acima, sem perder nossas características”, disse Lucas.

O cantor ainda revelou que muitas surpresas vão acontecer durante a apresentação.

LUCAS E IRON

Lucas e Iron, naturais de Belém, são dois jovens apaixonados pela música, que se conheceram no colégio. No local, eles iniciaram a sua carreia musical e o sonho de subirem nos palcos. Em 2015, decidiram formar a dupla, porém o projeto era de misturar todos os ritmos, o que deu muito certo.

“Gostamos de aproveitar sempre tudo que está em alta, acho que a juventude nos faz estar sempre em contato com o que é novo e isso ajuda no nosso trabalho”, pontuou Lucas.

Com uma média de 25 shows por mês na agenda, hoje a dupla tem um nome no mercado paraense e tem apresentações nas maiores casas de shows da capita.

Agende-se

8 anos da dupla Lucas e Iron

Atrações: Lucas e Iron, DJ Melk, Victor e João Paulo, Betto e Naldo, Willy Lima e MC Loro.

Data: sábado, 02

Hora: 20 h

Local: Vitrine Lounge (Rua, Tv. Quintino Bocaiúva, 844 – Reduto)

Informações: 91 98191-4588