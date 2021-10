Agatha Moreira revela que teve aulas com stripper para ajudar nas cenas de sexo

Às vésperas da estreia de “Verdades Secretas 2”, que vai ao ar no Globoplay na próxima quarta-feira, Agatha Moreira fez revelações sobre como foi interpretar a rebelde Giovanna, para o folhetim global. A atriz contou que, para ajudar nas cenas mais picantes, foi necessário muito trabalho e investimento. As informações são do jornal Extra.

“Nosso repertório de coreografias para cenas de sexo acabou”, revelou Agatha. A produção, com classificação indicativa para maiores de 18 anos, contou com a orientação da stripper Grazzy Brugner.

“Foi ótimo ter este apoio neste momento, porque eu já não sabia mais para onde ir (risos). São dicas que parecem bobas, mas que fazem toda a diferença na hora de fazer uma postura. Onde bota o ombro, o pé ou a perna... Foi um diferencial”, completou a atriz.

Com muitas cenas de sexo na trama, Agatha destaca a importância do comando da diretora Amora Mautner, que não esteve na primeira fase, que foi ao ar em 2015.

“É diferente ser dirigida por uma mulher em cenas tão íntimas, sabe? Trazer uma mulher na direção é muito bom. Como eu e Amora já tínhamos estabelecido uma relação próxima e de confiança no último trabalho [‘A dona do pedaço’, de 2019], de verdade eu posso dizer que sem ela a Giovana não seria o que ela é nesta novela. Construímos a personagem juntas”, avalia a platinada.