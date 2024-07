Afinal, Hello Kitty é ou não uma gata?

De tempos em tempos, a notícia de que a personagem Hello Kitty não é uma gata, como muitos imaginam, mas sim uma menina inglesa, volta a circular pela internet, para logo depois ser desmentida. Agora anda circulando a informação de que Jill Cook, diretora da Sanrio, empresa que criou a personagem há cerca de 50 anos, teria afirmado a NBC: "Hello Kitty não é uma gata. Ela é, na verdade, uma garotinha nascida e criada nos subúrbios de Londres. Ela tem um pai e uma mãe e uma irmâ gêmea, Mimmy, que também é sua melhor amiga. Ela gosta de cozinhar biscoitos e fazer novos amigos", disse.

A personagem se tornou parte da cultura pop e costuma ser encontrada em diversos produtos como mochilas ou livros para colorir. Há, inclusive, um restaurante temático a seu respeito no bairro da Liberdade, o Eat + Hello Kitty.

A mesma notícia já foi difundida outras vezes, sendo inclusive reproduzida por sites de notícias. A última de 2014, trouxe logo depois uma explicação da Sanrio. A empresa japonesa disse que a história não é bem essa: Hello Kitty é, sim, uma gata, só que antropomorfizada - ou seja, com características humanas. "A Hello Kitty foi feita com a ideia de ser uma gata. Dizer que ela não é uma gata é ir longe demais. Hello Kitty é a personificação de um gato", disse um porta-voz da empresa em 2014.

A informação de que a personagem não era uma felina veio à tona depois que a antropóloga Christine R. Yano disse ao jornal "LA Times" ter sido corrigida pela Sanrio enquanto escrevia os textos para uma exposição que fariasobre Hello Kitty, que ao longo de décadas se tornou um ícone cultural em todo o mundo. Mas, a palavra usada na correção foi "gijinka", que originalmente significa "antropomorfização" ou "personificação".

O site oficial da Sanrio atualmente traz a seguinte definição: "A Hello Kitty é uma garota feliz e divertida, que adora espalhar alegria pelo mundo. Ela mora com seus pais e sua irmã gêmea, Mimmy, em Londres, na Inglaterra. Seu lema é: ‘Muitos amigos nunca são demais!’ Por isso, ela está sempre cercada de amigos e adora fazer novas amizades".