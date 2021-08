Affair de Gil do Vigor declara que está com saudade do ex-BBB que foi para os EUA

O novo namorado de de Gil do Vigor, o cirurgião dentista Plinio Vasconcellos, já está sentindo saudades do ex-BBB. Gil se mudou para o Estados Unidos para fazer doutorado. O rapaz divulgou uma foto abraçado no stories no Instagram neste domingo (22). "Já posso começar a sentir saudade?", questionou Plinio. Segundo o jornal Extra, os dois se conheceram por meio de amigos em comum.

Gil havia divulgado o novo affair sem falar o nome do namorado no Twitter. Ele chegou a falar que estava se relacionando com uma pessoa não famosa e ainda deu a dica de que a primeira letra do nome era P. "Estou com alguém no Brasil! Espero que possa continuar com ele mesmo com a distância", falou.

"Ele não é famoso, mas é um homem maravilhoso. Ele pediu pra não falar [quem é], mas vocês também estão ruins de detetives. Já daria pra terem descoberto", brincou Gil.