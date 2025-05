Acusado de abuso, Kevin Spacey estrelará suspense 'The Awakening'

Kevin Spacey, vencedor de dois Oscars, está de volta ao cinema. O ator foi confirmado no elenco de The Awakening, longa de conspiração e ação dirigido por Matt Routledge, atualmente em fase de pós-produção.

Segundo o site Deadline, o filme é estrelado por Peter Stormare (Fargo, John Wick: Um Novo Dia Para Matar), Alice Eve (Além da Escuridão - Star Trek), Steve Berkoff (Red 2), Julian Glover (Indiana Jones e a Última Cruzada), Matt Hookings (Rei do Ringue - A História de Jem Belcher), Eddie Hall (Os Mercenários 4) e o estreante Justin Tinto, que também assina o roteiro.

A trama de The Awakening acompanha Jason (Tinto) e Rebecca (Eve), que descobrem uma conspiração global e se veem em uma corrida contra o tempo para expor a verdade. O longa promete envolver o público com elementos de tensão, mistério e reviravoltas em um cenário de segredos e manipulação.

A participação de Spacey marca mais um passo em sua tentativa de retomar a carreira após ter sido absolvido das acusações de abusos sexuais durante julgamento no Reino Unido, em 2023.

Na época das acusações, o ator estrelava a série de sucesso da Netflix House of Cards. Após o escândalo, o serviço de streaming demitiu o ator. Desde a absolvição, ele tem se envolvido com produções independentes europeias, como Control e Peter Five Eight.

A direção de The Awakening é de Matt Routledge e a produção é da Camelot Films, que também financiou o filme em parceria com Tinto. Atualmente em pós-produção, o roteiro é coescrito por Tinto, Routledge e Matt Hookings, CEO da Camelot Films.

"The Awakening traz uma mensagem forte e extremamente atual em nossa sociedade atual e em tudo o que está acontecendo no mundo. A união de cinéfilos com teóricos da conspiração abriu caminho para um público híbrido que eu não imaginava que pudesse existir", afirmou Hookings.