Acidente com Claudinho da dupla com Buchecha completa 19 anos

O cantor e compositor Buchecha relembrou o parceiro e amigo Claudinho que morreu há 19 anos em um acidente de carro quando voltava do município de Lorena, no interior de São Paulo. O carro de Claudinho perdeu a direção e bateu em uma árvore, na Via Dutra. Ao lembrar o episódio, durante entrevista ao podcast No Flow, Buchecha disse que o amigo estava triste aquele dia, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer.

“A produção me ligou dizendo que Claudinho não queria fazer o show naquele dia. Aí fui falar com ele, perguntei o que estava acontecendo e ele não me disse nada. Só falou que não ia. Então eu disse: ‘Se você não vai, eu também não vou’. Eu não saberia como explicar para o público. Nunca tinha rolado de fazer show sozinho. Depois, Claudinho decidiu ir, mas com o carro particular dele. Pensei assim: ‘vamos fazer o show, vou ficar quieto e depois converso com ele’. Ele estava estranho e não deu nenhuma explicação sobre o que tinha acontecido. Meu amigo era sempre carismático com o público, brincava, mas naquele dia foi diferente”, relembra.

Buchecha foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local do acidente. “Ele voltou no carro dele, no banco do carona. O assessor estava ao volante. Ele voltou na frente e o restante da equipe voltou de van. A gente viu o carro quando tinha acabado de acontecer. Chegamos antes da ambulância. Fui lá ver e era meu mano. Perdi um irmão. Não dei meu último abraço nele nem conversamos. Foi um choque muito grande. Fiquei três anos muito mal”, contou o artista, que na época, pensou em desistir de cantar.