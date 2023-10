Academia Literária de Ananindeua abre concurso para novos escritores

A Academia Literária de Ananindeua (Alanin) abriu ontem concurso para publicação de poesias e contos de novos escritores do município. A academia fundada em 2022 abriu o concurso para comemorar um ano de existência. A coletânea terá 40 textos, sendo 20 de poesias e 20 contos. Podem se inscrever adultos, a partir dos 18 anos. O texto precisa ser obrigatoriamente inédito. A participação de integrantes da Academia no concurso é proibida.

Os vencedores terão os textos publicados em uma tiragem de 500 exemplares. Cada pessoa selecionada receberá uma parte dos exemplares da coletânea. O objetivo é despertar talentos e estimular a produção literária em Ananindeua, o edital do concurso “Novos Escritores”. A inscrição é gratuita e o prazo para apresentação de trabalhos vai até o dia 5 de janeiro de 2024.

Cada autor poderá participar com apenas um texto: poesia ou conto. Os trabalhos devem ser inéditos em publicações impressas ou virtuais. Uma comissão de escritores e mestres em literatura selecionará os textos. A coletânea será impressa pela Editora Dalcídio Jurandir, da Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA), parceria do projeto. Os interessados podem ter mais informações e a ficha de inscrição no site da Alanin (https://sites.google.com/view/alanin/in%C3%ADcio).

Este concurso ‘Novos Escritores’ foi criado e lançado pela academia de letras de Ananindeua para estimular os talentos e a produção literária dentro do município de Ananindeua. É um resgate daquilo que nós nos propusemos pela Academia de Letras de Ananindeua, quando criamos essa instituição no dia 26 de setembro de 2022.

Esse ano ela completou um ano. Para celebrar nós estamos lançando este edital que abre as inscrições hoje, 5 de outubro de 2023, e permanece aberto para inscrição de trabalhos em conto ou poesia até o dia 5 de janeiro de 2024. A academia tem como presidente o poeta José Maria Andrade Filho. A Alanin tem 40 cadeiras, sendo 20 preenchidas e 20 não preenchidas.

“Mostrar que Ananindeua não é apenas um município dormitório. Ananindeua tem vida cultural e nós queremos mostrar essa produção dessas pessoas, quando nós estamos estimulando os novos escritores, estamos muito esperançosos que possa se inscrever qualquer pessoa, e também as pessoas jovens, que estão dentro da universidade, dentro da escola pública ou privada, qualquer escola, o estudante que tem acima de 18 anos possa vir mostrar o seu trabalho, mas é aberto para qualquer pessoa”, destacou o vice-presidente da Alanin, Paulo Roberto Ferreira.