A modelo paraense Carol Ribeiro fala sobre diagnóstico de esclerose múltipla: "A vida não é só traba

A modelo paraense Carol Ribeiro fala sobre diagnóstico de esclerose múltipla: "A vida não é só trabalho"

Modelo paraense conta como enfrentou os primeiros sintomas, o impacto do diagnóstico e as mudanças que fez na rotina após descobrir a doença neurológica

O Liberal
fonte

Carol destacou ainda o papel fundamental do apoio da família. (Foto: @caropita via Instagram)

A modelo Carol Ribeiro, de 45 anos, revelou em entrevista ao jornal O Globo que foi diagnosticada com esclerose múltipla em abril do ano passado, após dois anos convivendo com sintomas que desafiavam explicações médicas. Entre as manifestações estavam visão turva, perda de controle do braço esquerdo, fadiga extrema, ondas de calor e dificuldades para caminhar durante desfiles.

“Algumas coisas acontecem para te acordar e dar um recado, que é: observe-se mais, escute seu corpo. A vida não é só trabalho”, afirmou Carol, durante entrevista concedida no escritório da agência Prime Mgmt., da qual é sócia, em São Paulo.

A esclerose múltipla é uma doença autoimune crônica que afeta o sistema nervoso central, podendo comprometer movimentos e a fala. No caso de Carol, os primeiros diagnósticos consideravam hipóteses como menopausa precoce e síndrome do pânico. “Não é um diagnóstico rápido. Sempre fui objetiva. A realidade é essa? O.k., vamos trabalhar com o que temos para não sofrer depois. Mas quando você ouve 'esclerose múltipla', é um baque”, relatou.

Com uma carreira de três décadas no mundo da moda, incluindo passagens por grifes como Louis Vuitton, Gucci, Saint Laurent e Balmain, além de coberturas do Oscar pela TNT, Carol encarou o diagnóstico como um recomeço. “A doença não é uma sentença de morte ou de má qualidade de vida”, disse.

Desde então, a modelo iniciou tratamento com imunomoduladores, medicação injetável aplicada semestralmente, e adotou mudanças significativas no estilo de vida. Passou a praticar exercícios físicos regularmente, eliminou alimentos industrializados da dieta e iniciou sessões de terapia. “Nunca achei que precisasse. Mas mudou minha percepção de algumas coisas. A gente precisa se permitir ser vulnerável e mais positiva”, afirmou.

Carol destacou ainda o papel fundamental do apoio da família. O marido, o publicitário Paulo Lourenço, de 54 anos, e o filho, João, de 21, têm sido pilares no enfrentamento da nova realidade. “É com o suporte deles que sigo firme. E com a consciência de que saúde não é algo garantido, é algo que se cultiva”.

