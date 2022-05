A figura humana na arte amazônica

Nesta quarta-feira, 1º de junho, a exposição “Contemporâneos Modernos, Modernos Contemporâneos – vol. 1” será aberta na Galeria Graça Landeira. Com uma parceria inédita entre o Museu da Universidade da Amazônia e Museu da Universidade do Pará, a amostra terá acervos de arte dos dois locais que representa uma etapa da pesquisa do grupo “Arte, Imagem e Cultura” coordenado pelos professores Jorge Eiró e Mariano Klautau Filho no Programa de Pós Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura.

A visitação está disponível de segunda a sexta de 14h às 18h. “Acho que o público está muito ansioso por essas exposições, pela reabertura dos espaços e em se tratando da Galeria Graça Landeira, tem um significado muito especial né? Porque ela tem uma importância muito grande para cidade, e agora ela está reformada. Além disso, ela também tem um significado enorme para toda uma geração de artistas, que me orgulho de fazer parte”, disse Jorge Eiró.

A amostra reúne trabalhos de 58 artistas, 21 do acervo do Museu da UFPA e 37 do Museu da UNAMA. É possível encontrar na exposição pinturas, gravuras, desenhos, fotografias, objetos, esculturas e instalações que reforçam o diálogo entre materialidades e gerações distintas, privilegiando a figura humana em suas mais diversas representações.

“Essa parceria, é uma iniciativa inédita. São duas universidades que tem um acervo muito respeitável de artistas, não só de artistas paraenses, mas de artistas nacionais e em especial de uma geração mais recente dos últimos quarenta anos quando esses acervos começaram a serem formados. E que é exatamente essa geração que que eu te falo, a geração oitenta, que emergiu nesse momento da qual eu faço parte”, explicou o professor.

Além disso, um número grande de mulheres artistas integram “Contemporâneos Modernos, Modernos Contemporâneos – vol. 1”, representando diferentes gerações e regiões do Brasil. Do acervo da UNAMA, estão Rosângela Brito, Camila Soato, Paula Sampaio e Vânia Mignone entre outras. Do Museu da UFPA, Dina Oliveira, Roberta Carvalho, Jorane Castro e Carmem Souza são algumas das mulheres representadas na exposição. A mostra reúne também obras de Luiz Braga, Sidney Amaral, Nailana Thielly, Ulysses Bôscolo, Duda Santana, Emanuel Franco, Alexandre Sequeira, Francisco Maringelli, Jaime Bibas entre outros e outras artistas que fazem parte da coleção de ambos museus.

Camila Soato_ Situacao 40, 2011 (Camila Soato)

“Esse processo de seleção das obras demandou um longo percurso. Esses acervos que a gente vem pesquisando há muito tempo. Especialmente no da UNAMA que eu já conheço, tenho 32 anos de casa e vi a galeria surgir. Nós escolhemos um eixo, um tema, podemos dizer assim, em torno da figura humana, do figurativo humano. Tanto a figuração quanto a sua própria desfiguração. No segundo volume, a gente elegeu um recorte em torno do tema. Então, são esses dois eixos que demarcam essa primeira amostragem do nosso projeto de pesquisa sobre os acervos nos museus paraenses”, explicou Jorge Eiró.

A reabertura do Museu de Arte da UNAMA marca a retomada do presencial no espaço, além de apresentar uma articulação entre UNAMA e UFPA, com o propósito de promover um diálogo em torno dos seus acervos de arte contemporânea brasileira.

“Contemporâneos Modernos, Modernos Contemporâneos– vol. 1” problematiza os limites entre o moderno e o contemporâneo no âmbito das discussões sobre a arte brasileira, promovendo maior reconhecimento e visibilidade desses acervos constituídos na Amazônia que contém extratos representativos da produção artística contemporânea no país. Além da coordenação de Jorge Eiró e Mariano Klautau Filho, a equipe curatorial é composta por Vera Pimentel, Susanne Pinheiro, Carolina Venturini, Yasmin Gomes e Luiz Fernando Veiga, pós-graduandos, pesquisadores e egressos da UNAMA.

“O diálogo entre os acervos da UNAMA e da UFPA vão se dar em dois volumes. Esse primeiro momento vai se dar na galeria de arte Graça Landeira da UNAMA e o segundo volume no Museu da UFPA em novembro”, antecipou Jorge Eiró.

Agende-se

“Contemporâneos Modernos, Modernos Contemporâneos – vol. 1”

Data: A partir do dia 1º, de segunda a sexta-feira

Hora: de 14h às 18h.

Local: Museu de Arte da UNAMA – Galeria Graça Landeira. Av. Alcindo Cacela