A Fazenda: Yoná causa atrito com peões e desconfiança com infiltrados aumenta

O fim de semana da Fazenda 17 teve festa e dinâmica inéditas no reality. Com novas discussões aflorando, os peões e peoas completam a primeira semana no programa da Record.

No sábado, 20, a noite foi mais amena. A festa contou com o show do grupo Jeito Moleque, mas também tocaram músicas que marcaram os participantes, como a música tema de A Usurpadora, novela que a peoa Gaby Spanic estrelou. Rayane Figliuzzi também se emocionou ao ouvir uma canção do namorado, Belo.

O romance não passou batido na festa: houve um flerte entre Duda Wendling e Matheus Martins. Vale lembrar que o peão é o impostor e não ficará por muito tempo no reality. Durante a festa, ele se declarou para Duda.

Também houve uma confissão durante a noite, quando Carol Lekker disse para Kathy Maravilha que era uma das infiltradas no jogo.

No domingo, 21, entretanto, os ânimos dos participantes trouxeram questionamentos e planejamento de jogo. Durante a noite, na dinâmica, também houve briga.

Nela, eles deveriam ouvir dois peões que já tivessem entrado em uma discussão e julgar suas atitudes, em uma espécie de "tribunal".

Os primeiros foram Yoná e Wallas, cujas brigas foram resumidas pela apresentadora, Adriane Galisteu.

Wallas foi o primeiro a falar. Ele explicou que a peoa o "traiu" com suas atitudes: "Ninguém tentou se aproximar de ti quanto eu tentei ... Era pra você estar aqui com outra pessoa. Você é injusta."

"Se eu estava incomodando tanto, ele que se afaste. Eu não vim aqui para agradar ninguém. Eu não vou mudar o que é meu para agradar 'A', 'B ou 'C'. Se ele viu que não se identificava comigo, por que ficou atrás de mim? Para mudar meu jeito ou me provocar?", completou Yoná.

Os peões julgaram a discussão e Gabily se pronunciou e chamou Yoná de hipócrita e incoerente. Eles votaram em Wallas como ganhador da discussão.

Após a dinâmica, Yoná também discutiu com Creo, quando ela o chamou de "infiltrado". "Ela falou: 'Desde que te vi, não gostei da sua cara'. Falei: 'A escolha é sua'", explicou ele.

Carol e Luiz Mesquita também brigaram durante a noite, após o ao vivo. O motivo da discussão era o fato de Luiz ter flertado com Duda mesmo afirmando que votaria nela.

"Você chega aqui falando que vai votar na menina, eu fico assustada", disse ela.

Durante a manhã, Renata questionou Matheus diretamente se ele seria o infiltrado na casa. Apesar de ter perguntado diretamente, a peoa afirmou que não acreditava, mas que muitos da casa achavam que seria ele.

Na mesma noite, antes da dinâmica, houve planejamento de votos na casa. Participantes como Dudu Camargo, Wallas Arrais e Renata Muller decidiram votar nas "plantas", ou seja, os jogadores que não trazem discussões e não movimentam o jogo.

Em outra conversa, Dudu, Gabily e Kathy julgaram Maria Caporusso como uma das "plantas" da edição.

"Tem que ser a Maria, porque ela é 'planta' e porque ela tem dificuldade em ganhar provas", explicou Dudu.