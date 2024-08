'A Fazenda 2024': quando começa, participantes e o que se sabe sobre o reality

Com a chegada do segundo semestre, os fãs de reality já esperam a estreia de A Fazenda. O programa da Record está em sua 16ª edição e promete muitas polêmicas e desafios para a disputa que vale R$ 1,5 milhão.

Quando começa A Fazenda?

O reality será, mais uma vez, comandado por Adriane Galisteu e estreia no dia 16 de setembro. As informações foram confirmadas pelo diretor de núcleo de reality shows da Record, Rodrigo Carelli, em sua conta no X (antigo Twitter).

Quem estará no elenco?

Além de anunciar a data, o diretor avisou que daria pequenas dicas de quem seriam os participantes do reality, na mesma linha que Boninho, o diretor do BBB, usou nas últimas edições. A primeira dica foi dada na noite desta quinta-feira, 15. "Uma das futuras peoas da Fazenda 16 teve apenas um registro profissional na sua carteira de trabalho. E ela já teve um affair com um cantor amado pelo Brasil. Quem é ela?", questionou o diretor.

Apesar do anúncio oficial só ser feito mais próximo da estreia, as especulações começaram já no primeiro semestre deste ano. Como de praxe, ex-BBBs da edição de 2024 estão cotados, como Lucas Buda (e a ex dele, Camila Moura), ambos estariam na lista do diretor Cariani. Até o vencedor deste ano, Davi, também estaria cotado.

Entre os nomes conhecidos do SBT, estariam os apresentadores Dudu Camargo, Cristina Rocha e Jackeline Petkovic, que apresentava o Bom Dia e Cia nos anos 1990. Até Silvia Abravanel, herdeira de Silvio Santos e ex-diretora do SBT foi um nome ventilado pela mídia. Entre os ex-globais, Reinaldo Gianechinni entrou na lista de especulações. Ele, além de negar, aproveitou para postar uma reflexão nas redes sociais: "Fico sempre curioso para saber como é que nasce um boato..."

Entre os cantores, Latino e Ximbinha também apareceram nas redes. Já o atleta Diego Hypólito e a ex-jogadora Formiga estariam entre os cotados do esporte.