A Fazenda 16: Produtores de conteúdo adulto estão no reality show; veja quem são

"A Fazenda 16", o reality show da Record TV, iniciou na noite da última segunda-feira (16), e conta inicialmente com 20 participantes. Desses "fazendeiros", como são conhecidos os integrantes da casa, dois são conhecidos por produzirem conteúdo adulto. As personalidades do mundo +18 são Fernanda Campos e Yuri Bonotto.

Quem é Fernanda Campos?

Fernanda Campos é uma jovem mineira de 27 anos que ganhou notoriedade após ter tido um affair com Neymar, enquanto a namorada do jogador, a influencer Bruna Biancardi, estava grávida da filha Mavie - atualmente com 11 meses de idade.

A mineira, então, entrou para o mundo dos conteúdos + 18 e criou um perfil nas plataformas Privacy e OnlyFans. O sucesso com a venda foi imediato e a jovem revelou já ter faturado mais de R$ 2 milhões com seus conteúdos sensuais. No Instagram, a "musa" acumula mais de 1 milhão de seguidores.

Quem é Yuri Bonotto?

Yuri Bonotto, por sua vez, é um jovem porto-alegrense que ficou conhecido como “Bombeiro gato da Eliana”, que interagia com o público com danças sensuais no antigo programa da apresentadora no SBT. Ele iniciou a carreira como modelo em 2013, participando de desfiles, trabalhos fotográficos e comerciais.

O jovem produz conteúdo adulto para plataformas Privacy e OnlyFans. O gaúcho possui um ótimo faturamento com a venda dos conteúdos, ganhando cerca de R$ 600 mil. No Instagram, o "bombeiro gato" tem mais de 843 mil seguidores.

Na vida pessoal, Bonotto é casado há 9 anos com a atriz e locutora Leoni Escobar, com a qual, segundo o modelo, vive um relacionamento aberto.