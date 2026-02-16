'A Casa dos Espíritos': Adaptação de Isabel Allende ganha data de estreia
Baseada no aclamado romance de Allende, A Casa dos Espíritos é uma saga familiar de oito episódios que abrange meio século
A primeira adaptação em língua espanhola de A Casa dos Espíritos, romance de Isabel Allende, estreia globalmente em 29 de abril. A informação foi anunciada pelo Prime Video, durante a programação do 76º Festival de Cinema de Berlim (Berlinale).
A trama foca em três gerações de mulheres - Clara, Blanca e Alba - em um país conservador da América do Sul, moldado por lutas de classes, agitação política e magia.
A produção é estrelada por Alfonso Herrera (Rebel Moon, Sense8, Rebelde) como Esteban Trueba, Nicole Wallace (Nossa Culpa) e Dolores Fonzi (Belén) como Clara em diferentes fases da vida.
O elenco inclui, ainda, Fernanda Castillo (Senhor dos Céus) como Férula, Aline Kuppenheim (Uma Mulher Fantástica) como Nivea del Valle, Eduard Fernández (A Pele Que Habito) como Severo del Valle, Sara Becker (The Movie Teller) e Fernanda Urrejola (Cry Macho, O Demônio dos Mares) como Blanca, Rochi Hernández como Alba (30 Noites Com a Minha Ex), Juan Pablo Raba (Herói por Encomenda) como Tío Marcos, Pablo Macaya (In Her Place) e Nicolás Contreras (Baby Bandito) como Pedro Tercero, entre outros.
Isabel Allende, Eva Longoria e Courtney Saladino assinam a produção executiva ao lado dos showrunners Francisca Alegría, Fernanda Urrejola e Andrés Wood.
