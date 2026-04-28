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'A Casa do Dragão' promete fogo e sangue em trailer da 3ª temporada

Com a guerra entre os dois clãs da família Targaryen agora em pleno curso, o público pode esperar por muitas batalhas sanguinárias e personagens com sede de vingança

Estadão Conteúdo
fonte

A Casa do Dragão (Theo Whitman/HBO)

O novo trailer da terceira temporada de A Casa do Dragão, divulgado na segunda-feira, 27, adianta o clima de tensão que deve tomar conta dos próximos episódios da série. Com a guerra entre os dois clãs da família Targaryen agora em pleno curso, o público pode esperar por muitas batalhas sanguinárias e personagens com sede de vingança.

A prévia mostra que a terceira temporada retoma os eventos logo após o desfecho anticlimático da segunda, mas adianta que, agora, as conversas devem ficar em segundo plano e os embates vão enfim começar de verdade. Em uma das cenas, Daemon Targaryen (Matt Smith) aparece liderando um exército em campo de batalha, com o rosto todo sujo de sangue. Em outro momento, o Rei Aegon II (Tom Glynn-Carney) aparece com o rosto desfigurado, jurando se vingar do irmão, Aemond (Ewan Mitchell).

Inspirada no livro Fogo & Sangue - Volume 1 (Suma), de George R.R. Martin, A Casa do Dragão adapta a história de uma guerra civil entre dois clãs da família Targaryen, iniciada devido a uma crise sucessória no período com mais dragões vivos na história de Westeros. A guerra, conhecida como Dança dos Dragões, também foi responsável pela extinção das criaturas.

Na trama, Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) reclama o Trono de Ferro após a morte de seu pai, o rei Viserys I (Paddy Considine), em uma briga com o irmão Aegon (Carney), fruto do segundo casamento do antigo rei, com a rainha Alicent Hightower (Olivia Cooke). A briga divide a família em duas: de um lado, os Verdes, aliados a Alicent e Aegon II; de outro, os Pretos, fiéis a Rhaenyra e Daemon.

Quando estreia a terceira temporada de 'A Casa do Dragão'?

A terceira temporada de A Casa do Dragão também ganhou data de estreia: novos episódios chegam a partir de 21 de junho, na HBO e na HBO Max.

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SÉRIES/A CASA DO DRAGÃO/3ª TEMPORADA
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