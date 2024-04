Cantora Sônia Nascimento lança primeiro single do álbum Que Tudo Seja; saiba mais

Nesta terça-feira,30, a cantora Sônia Nascimento lança o single “Aqui”, o primeiro do álbum "Que Tudo Seja", em parceria com o compositor Allan Carvalho. O álbum estará completo nas plataformas digitais, a partir do dia 31 de maio. No dia 14 do mesmo mês, haverá outro lançamento com Allan Carvalho, a música se chama “Barulho”.

O álbum veio em um momento de ressignificação da dor e fez a Sônia se transformar e converter em musicalidade os sentimentos que estavam vivos e ativos nesta fase de sua vida. A produção deste trabalho teve a duração de um pouco mais de dois anos.

A canção “Aqui”, é o primeiro single a ser apresentado ao público. É uma canção de Allan Carvalho e Sônia Nascimento, que traz em seu relato um reencontro de almas acompanhado de renascimentos.

"Essa canção aborda o reencontro de almas neste plano terreno, expressando amor e afeto. Com um arranjo contemporâneo e dançante, incluindo metais, bateria, percussão e guitarra, a música possui um estilo pop atual, contemporâneo”, diz Sônia Nascimento.

Como nítida a evidência de sua estreiteza com os microfones e os palcos, o álbum “Que tudo seja” reitera em suas dez músicas, as afinidades musicais e emocionais da cantora, sendo marcado por suavidade, alegria, reflexão, amor, espiritualidade e outros tantos sentimentos que se somam intrinsecamente à alma deste novo projeto.

A artista extravasa suas emoções em cinco poesias cantadas, em parceria com os músicos Allan Carvalho nas canções – Além de “Aqui” e “Barulho”, também em “Me erra” e “Nada”; e com Renato Torres, em “Girassóis”. O cortejo musical segue com a canção de Pedro Cordeiro, filho da cantora, na qual fazem um “feat” que se intitula “Miragem”.

“Que tudo seja é um disco em que os sentimentos afloram nos sóis e no universo de cada um, na luz de cada busca e no encantamento dos encontros que temos ao longo da vida e da música”, finaliza Sônia.

O 2º single a ser lançado é a canção “Barulho”, também de autoria de Allan Carvalho e Sônia Nascimento, segue a mesma linha da primeira, mas produzida pelos barulhos da ausência de quem se ama. As duas canções foram arranjadas por Renato Torres.

"Barulho segue a mesma linha, fala também de um momento tumultuado na minha vida, mas que mantém o tema do amor, com arranjos distintos, incluindo bolero, castanholas, percussão e acordeões”, explica a cantora.

As duas principais faixas do álbum foram escritas antes da pandemia, e foram escolhidas para o repertório do álbum devido à sua adequação ao tema central de afeto. “O disco homenageia uma pessoa que já não está neste plano, mas não é sombrio; é suave, delicado e agradável de se ouvir, mantendo um conceito coeso que aborda diferentes vertentes da vida, incluindo afeto e religiosidade, de forma não piegas”, ressalta.

O álbum contou com o apoio de emenda parlamentar de 2020 de autoria do então deputado federal Edmilson Rodrigues, atual Prefeito de Belém. Assim como contou com o apoio da Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), Projeto de Extensão (Proex), Escola de Música da Universidade Federal do Pará (EMUFPA), Universidade Federal do Pará (UFPA), Ministério da Educação Governo Federal (MEC).

Quem é Sônia Nascimento

Nascida em Belém do Pará, em plena Amazônia, Sônia Nascimento teve, desde a infância, uma alma alimentada com muita música. Cresceu rodeada de influências musicais e, sempre acompanhada por seu pai, que ouvia MPB, samba, chorinho e muito rock'n'roll, espírito musical que a acompanhou por toda sua vida. Começou a cantar em eventos de arte da escola e participou de vários festivais de música.

Agenda de lançamentos:

30/04 - 1º SINGLE – “Aqui” (Allan Carvalho e Sônia Nascimento)

14/05 - 2º SINGLE – “Barulho” (Allan Carvalho e Sônia Nascimento)

30/05 – Listening Party e Pocket show do disco Que tudo seja, 20h – Na Figueredo

31/05 – Lançamento do álbum completo em todas as plataformas digitais.