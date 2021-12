A banda paraense Les Rita Pavone concorre a prêmio nacional

A banda paraense Les Rita Pavone concorre ao premio Gabriel Tomaz de música brasileira, na categoria de hit do ano, com o single “Eva”. A premiação nomeia o que de melhor foi produzido no cenário da música alternativa brasileira e é reconhecida por projetar bandas para o cenário nacional. A premiação será transmitida ao vivo pela Music Box Brasil , na madrugada desta quinta(16) a partir de meia-noite. A cerimônia também estará disponível no Portal da SIM São Paulo, a partir das 20h, desta quinta.

A musicalidade da Les Rita Pavone é o resultado da troca entre amigos, variada, e busca referências genuinamente brasileiras sem deixar de lado os clássicos da canção internacional. De MPB ao rock britânico dos anos 90, todos os ritmos se encontram e se misturam, dando luz a composições singulares.

A banda se intitula uma “banda de baile”, ou seja, toca de tudo um pouco, visita variados gêneros, e possui um repertório amplo, fruto da troca de experiências de seus integrantes ao longo de toda a trajetória da banda.

No dia 24 de dezembro será lançado o single “Sinos de Balém”, uma das primeiras composições realizadas pela banda, que conta com a participação especial do músico e ex-integrante Rafael Pavone.

O lançamento resgata um pouco da memória do grupo e também marca a introdução da banda no selo Maxilar, iniciativa do músico Gabriel Tomaz, integrante da banda Autoramas, que faz a curadoria de músicas nacionais e projeta bandas independentes através do selo.