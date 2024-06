9 anos da morte de Cristiano Araújo: Fãs ainda lamentam a perda do artista

A morte do cantor Cristiano Araújo completa 9 anos nesta segunda-feira (24). O artista sertanejo foi considerado um dos maiores sucessos nacionais de sua geração, mas sua carreira foi interrompida em 2015, quando sofreu um acidente de trânsito fatal.

Cristiano e sua namorada, Allana, estavam em um carro e voltavam de um show em Itumbiara, no sul de Goiás. O motorista do artista, Ronaldo Miranda Ribeiro e o empresário, Vitor Leonardo, também estavam no veículo.

O acidente ocorreu quando o carro saiu da pista e capotou na estrada. Allana foi a primeira a morrer, ainda no local. Cristiano chegou a ser levado em estado grave para o Hospital Municipal da cidade de Morrinhos. Ele foi transferido de helicóptero para o Hospital de Urgência de Goiânia, mas já chegou sem vida na unidade de saúde.

O empresário e o motorista do carro sobreviveram ao acidente e tiveram apenas ferimentos leves.

LUTO

De luto pela data de hoje, os fãs do cantor escreveram mensagens de saudade e de homenagem na página oficial do cantor, no Instagram.

“Você sempre será o meu maior ídolo”, comentou uma fã

“Saudades desse grande artista, dessa grande voz. Timbre único”, escreveu um seguidor.

“E já se passaram 9 anos que vc se foi, nunca irei te esquecer”, declarou outro usuário.