46ª edição da Festa da Chiquita quer “Red Carpet” e presidência da república para LGBT’s

A Festa da Chiquita comemora a 46ª edição neste ano com o tema “Red Carpet” para buscar mais visibilidade, direitos e almejando num futuro próximo a eleição de um candidato da comunidade LGBTQIA+ para o posto mais alto do Brasil - a presidência da República. Esse é o sonho do organizador da festa, Elói Iglesias, que acredita que este momento está cada vez mais próximo. A Festa da Chiquitaque ocorrerá neste sábado (07), na praça da República, e iniciará após a passagem da Trasladação pela avenida Presidente Vargas.

“O tema da festa deste ano é red carpet. Nós sempre criamos temas muito políticos. A gente vai fazer um red carpet que é o tapete vermelho que dá alegria, dá glamour, e te remete às grandes produções. Começamos a descobrir que o tapete vermelho é também política”, explicou Elói. Ao mesmo tempo em que a festa é uma manifestação de fé da comunidade LGBTQIA+, também é um espaço para a comunidade expor seus sonhos e sentimentos para o mundo.

“A gente chegou num ponto que saímos dos armários, quebramos os armários, e começamos a ir para os lugares, ocupamos a academia, mas a gente precisa ocupar mais um lugar de destaque que é a presidência da República. As pessoas acham que é impossível, mas acho que estamos mais perto do que a gente imagina. Você tem políticas como a Erika Hilton, que é uma mulher com capacidade de oratória fantástica, que pensa rápido, quando você dá um passinho para trás, você tem que pensar muito rápido, porque o teu inimigo pensa”, declarou Elói.

Além do contexto político de resistência, a Festa da Chiquita trará várias atrações iniciando com a “Transviadação”, que terá DJs, grupos de carimbó, bandas e personalidades como Bruno Ferraz, Roberta Brito e Carlinhos Gutierres. Pelo tapete vermelho da Chiquita se apresentarão também a casa de Drag Sachenka Levchenko, com DJ Gadá, Gigi Híbrida, Devon river e Aphrodite; e a casa de Drag Flores Astrais, com Celeste Volupa, Savana, Xirley Tão, e outros. Outros artistas presentes são DJ Puga, Jotta C, Alec, Johann, Amanda Cristina e Ed Luz. Uma participação especial neste ano será a visita do apresentador Paulo Vieira, que gravará parte do programa “Avisa Lá Que Eu Vou”, na Festa da Chiquita.

Mesmo sem integrar a programação oficial da procissão, a Chiquita é considerada Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil, como uma festividade tradicional que ocorre no período do Círio de Nazaré, desde 1975. A festa iniciou quando grupos gays criaram um bloco que percorria o centro de Belém. Realizada sempre às vésperas do Círio, o evento começou como “Festa das Filhas de Chiquita”, no Bar do Parque, localizado na Praça da República, por onde passa a Trasladação.

A Chiquita concederá neste ano 20 títulos de Cidadãos LGBTs, honrarias cedidas às pessoas ligadas à causa LGBTQIA+. Entre as premiações, estão o "Veado de Ouro", "Botina de Prata", "Rainha do Círio" e "Amigos da Chiquita". Os troféus são entregues desde 1977.

“A gente está com um palco belíssimo, com uma luz boa, uma decoração boa, com alguns parceiros bons, como o Governo Federal, que tem um olhar diferenciado, assim como Symmy Larrat, temos o pessoal da Secretaria de Saúde, que fez o material de divulgação, camisa, ecobags, é um ano que conseguimos mais apoio do que verba. Terá uma banda base com as drag queens cantoras, e para quem faz dublagem com o lip sync. Essa será uma preparação para o veado verde que é o veado da COP”, prometeu Elói.