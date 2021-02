4ª edição do 'Imagens Cotidianas' está com inscrições abertas

Artistas visuais e fotógrafos podem se inscrever no projeto de incentivo "Imagens Cotidianas", do Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará, que tem objetivo de fomentar e divulgar a produção paraense. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 10 de março pelo site do Sesc no Pará.

Nesta quarta edição, o Sesc oferece quatro incentivos de R$ 4.000,00 cada, sobre os quais incidirão os impostos devidos. Dois incentivos serão para ensaios fotográficos documentais, jornalísticos ou artísticos e dois incentivos para produções em artes visuais (desenho, escultura, gravura,multimídia,performances, pintura), para obras realizadas em território paraense entre 2015 e 2020.

Os ensaios fotográficos serão avaliados levando-se em consideração a originalidade, a relevância cultural, capacidade de comunicação de uma informação,ideia,história a partir da temática proposta(o cotidiano amazônico), a qualidade técnica e a apresentação final do ensaio. A escolha será feita por uma comissão de seleção convidada pelo Núcleo de Fotografia do Sesc especialmente para esse fim.

Os interessados precisam ser comprovadamente residentes e domiciliados há pelo menos três anos no Estado do Pará, e podem inscrever somente um ensaio que não tenha sido premiado anteriormente (serão aceitos ensaios já apresentados total ou parcialmente ao público por meio de exposições ou mídias diversas, desde que não tenham recebido premiações de qualquer espécie ou menções especiais).

É vedada a participação dos ganhadores do Incentivo das versões de 2019/2020, mas os convidados e agraciados com menções honrosas e destaques nessas edições podem participar .

O resultado da seleção será publicado no site do Sesc no Pará até o dia 30 de abril de 2021 e além do valor em dinheiro o Sesc realizará uma mostra coletiva dos referidos ensaios, custeada pela instituição. Acesse www.sesc-pa.com.br e baixe o regulamento e a ficha de inscrição.

Agende-se:

Imagens Cotidianas 2021- Incentivo às artes visuais e fotografias paraenses

Inscrições: até 10/03/2021

Regulamento e inscrições: www.sesc-pa.com.br

Informações: (91)3252-0227 / 98401-2143 (Fale com o Sesc)