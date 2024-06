2º dia de Parárraiá começa com público animado ao som de músicas juninas

O segundo dia de programação do Parárraiá começou mais uma vez bastante animado no estacionamento do estádio do Mangueirão. O início de festa desta sexta-feira (14) foi comandado pelo DJ Assayag, que colocou todo o público para dançar com as tradicionais músicas de quadrilha e festas de São João.

Entre as pessoas que se divertiam na pista, o motorista Márcio Araújo se destacou com suas danças e seu chapéu de lampião. Animado, ele conta o que espera para a noite de hoje.

“Para mim está só o filé. Não vim ontem, vim hoje e espero que a noite seja maravilhosa, não só para mim, mas pra todo mundo”, afirma o motorista, que diz apreciar qualquer atração que passar pelo Parárraiá.

Se depender de Márcio Araújo, não vai faltar animação no 2º dia do Parárraiá (Foto: Thaís Neves)

Ainda hoje, o público do Parárraiá irá curtir as apresentações da banda Fruto Sensual e dos artistas nacionais Hugo e Guilherme, Wesley Safadão e Matheus Fernandes.