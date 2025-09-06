17 andares de altura: Andreza Pereira leva a cultura do Pará a Belo Horizonte em desafio de highline

A paraense Andreza Pereira, natural de Anapu, fez história ao levar a cultura do Pará aos céus de Belo Horizonte. Em uma performance ousada, ela realizou uma travessia de Highline entre dois prédios, a 17 andares de altura, com um trajeto de 229 metros. Durante o desafio, Andreza exibiu com orgulho as cores da bandeira paraense e usou uma saia típica de carimbó, destacando suas raízes culturais.

A performance, realizada em uma das modalidades mais radicais do Slackline, chamou a atenção de quem acompanhava a travessia, evidenciando não apenas a habilidade da atleta, mas também a coragem ao se equilibrar nas alturas. O feito rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde Andreza compartilhou o feito com seus seguidores.

Em uma publicação em uma rede social, ela descreveu:

"Representando o meu NORTE nos céus de Belo Horizonte. Pra quem não me conhece, além de Largada e Pelada, sou atleta de Highline. Pra quem não sabe, o Highline é uma variação do Slackline praticada nas alturas, seja entre dois prédios, duas montanhas, duas árvores e assim por diante."

A paraense ainda informou que no próximo final de semana se apresentará na Praça Raul Soares, no centro da capital mineira.