“007 - Sem Tempo Para Morrer” marca despedida de Daniel Craig

O último longa com Daniel Craig no papel de James Bond chega aos cinemas, nesta quinta, dia 30. O aguardado “007 - Sem Tempo Para Morrer”, que teve a data de estreia adiada diversas vezes por conta da pandemia, marca a despedida de Craig após 15 anos interpretando o espião mais famoso do cinema.

“007 - Sem Tempo Para Morrer” mostra a vida tranquila de aposentado do espião na Jamaica, até que seu velho amigo da CIA Felix Leiter (Jeffey Wright) pede sua ajuda para uma missão secreta. Bond vai enfrentar o vilão Safin, interpretado por Rami Malek, um homem enigmático que parece ter alguma relação com o passado de Madeleine Swann (Léa Seydoux), namorada do protagonista. Além disso, há a expectativa de que aconteça uma passagem de bastão para uma agente da nova geração. Esse papel será cumprido por Nomi, vivida por Lashana Lynch, que será a nova agente 00 do MI6.