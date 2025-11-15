Capa Jornal Amazônia
Com três horas de percurso, 'Marcha Global pelo Clima' é finalizada em Belém

Organização estima público de 50 mil pessoas no ato realizado na manhã deste sábado

Fabyo Cruz e Amanda Martins
fonte

Mobilização durou cerca de três horas e integrou atividades paralelas à COP 30 (Fabyo Cruz / Especial O Liberal)

A “Marcha Global pelo Clima”, realizada na manhã deste sábado (15) em Belém, encerrou por volta das 11h38, após cerca de três horas de percurso. Segundo a organização, aproximadamente 50 mil pessoas participaram do ato, que começou nas primeiras horas da manhã e seguiu em direção à Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, onde as atividades de encerramento foram conduzidas.

Palavras-chave

marcha global pelo clima

cop 30 belém

cop 30

