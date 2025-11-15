Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Na 'Marcha pelo Clima', Marina Silva afirma que mobilização reúne quem sofre a emergência climática

A ministra esteve na mobilização que reuniu movimentos sociais e ativistas na manhã deste sábado (15)

Fabyo Cruz e Amanda Martins
fonte

Marina Silva afirmou que a marcha reúne quem vive os impactos da emergência climática e busca soluções (Fabyo Cruz / Especial O Liberal)

A ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva, participou na manhã deste sábado (15) da “Marcha Global pelo Clima”, que saiu do Mercado de São Brás, em Belém, rumo a Aldeia Cabana. A mobilização busca chamar atenção para justiça climática e para os impactos ambientais que atingem diferentes comunidades. 

VEJA MAIS

image 'O que é dito aqui vai ter incidência nas decisões', diz Sonia Guajajara na Marcha Global pelo Clima
Mobilização percorreu ruas de Belém com foco na visibilidade das pautas socioambientais na COP 30

image Ativistas e povos tradicionais se concentram em São Brás para a 'Marcha Global pelo Clima'
A concentração começou às 7h30 no Mercado de São Brás e a marcha deve percorrer 4,5 km até a Aldeia Cabana

image 1ª Marcha dos Manguezais Amazônicos será realizada em Belém, em ano de pré-COP 30
O evento no dia 26 de julho, organizado por comunidades extrativistas, promove a visibilidade global à importância dos manguezais e das comunidades locais

Durante o ato, Marina afirmou que o evento reúne ‘aqueles que sofrem o problema da emergência climática e que têm o propósito de ajudar a resolvê-lo’. “Por isso, que essa COP é a COP da verdade da implementação”, complementou 

Manifestação ocupa ruas de Belém

A Cúpula dos Povos Rumo a COP 30 intensificou sua programação em Belém com debates, mobilizações e atividades dentro e fora da Universidade Federal do Pará (UFPA), reunindo lideranças de 62 países, movimentos sociais e povos tradicionais.  Entre as principais ações estão a Marcha Global por Justiça Climática, neste sábado (15) e a entrega da Carta dos Povos ao presidente da COP 30, com participação de delegações de todas as regiões do mundo, no domingo (16).

A Marcha Global deve reunir cerca de 30 mil pessoas em um percurso de 4,5 km pelas ruas de Belém, levando demandas sobre impactos da crise climática, defesa dos territórios e contestação das chamadas “falsas soluções”. No domingo (16), o Banquetaço, a partir das 14h,  será realizado na Praça da República como um ato político de distribuição de alimentos e valorização da agroecologia, da soberania alimentar e das práticas tradicionais. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

marcha global pelo clima

manifestação

ministra marina silva
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda