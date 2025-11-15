Na 'Marcha pelo Clima', Marina Silva afirma que mobilização reúne quem sofre a emergência climática

A ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva, participou na manhã deste sábado (15) da “Marcha Global pelo Clima”, que saiu do Mercado de São Brás, em Belém, rumo a Aldeia Cabana. A mobilização busca chamar atenção para justiça climática e para os impactos ambientais que atingem diferentes comunidades.

Durante o ato, Marina afirmou que o evento reúne ‘aqueles que sofrem o problema da emergência climática e que têm o propósito de ajudar a resolvê-lo’. “Por isso, que essa COP é a COP da verdade da implementação”, complementou

Manifestação ocupa ruas de Belém

A Cúpula dos Povos Rumo a COP 30 intensificou sua programação em Belém com debates, mobilizações e atividades dentro e fora da Universidade Federal do Pará (UFPA), reunindo lideranças de 62 países, movimentos sociais e povos tradicionais. Entre as principais ações estão a Marcha Global por Justiça Climática, neste sábado (15) e a entrega da Carta dos Povos ao presidente da COP 30, com participação de delegações de todas as regiões do mundo, no domingo (16).

A Marcha Global deve reunir cerca de 30 mil pessoas em um percurso de 4,5 km pelas ruas de Belém, levando demandas sobre impactos da crise climática, defesa dos territórios e contestação das chamadas “falsas soluções”. No domingo (16), o Banquetaço, a partir das 14h, será realizado na Praça da República como um ato político de distribuição de alimentos e valorização da agroecologia, da soberania alimentar e das práticas tradicionais.