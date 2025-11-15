Capa Jornal Amazônia
'O que é dito aqui vai ter incidência nas decisões', diz Sonia Guajajara na Marcha Global pelo Clima

Mobilização percorreu ruas de Belém com foco na visibilidade das pautas socioambientais na COP 30

Fabyo Cruz e Amanda Martins
fonte

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, participa da 'Marcha Global pelo Clima' (Fabyo Cruz / Especial O Liberal)

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, participou na manhã deste sábado (15) da “Marcha Global pelo Clima”, que saiu do Mercado de São Brás, em Belém, reunindo ativistas, povos originários, quilombolas, pescadores, movimentos sociais e representantes de diversas organizações civis. A ministra ressaltou que a mobilização fortalece a presença coletiva nas ruas e afirmou que o encontro reúne 'a representação do povo, dos movimentos, de quem sempre esteve aqui cuidando e protegendo'.

Segundo ela, as mensagens levadas pelos participantes refletem experiências de comunidades que já vivenciam os impactos das mudanças climáticas. Guajajara também destacou que cada bloco presente na marcha representa diferentes realidades e demandas, e disse acreditar que as manifestações têm capacidade de influenciar as instâncias decisórias. “Certamente o que é dito aqui vai, sim, ter uma incidência lá nas decisões”, afirmou.

O ato percorre 4,5 km pelas avenidas Duque de Caxias, Travessa Mauriti e Avenida Pedro Miranda, com chegada prevista para 11h na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira. A marcha integra a programação da Cúpula dos Povos Rumo a COP 30, que reúne representantes de 62 países em debates sobre transição energética justa, financiamento climático e soluções voltadas aos impactos que atingem diversas comunidades.

Palavras-chave

cop 30

sonia guajajara

marcha global pelo clima

belém

manifestação
.
