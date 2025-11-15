Capa Jornal Amazônia
Ativistas e povos tradicionais se concentram em São Brás para a 'Marcha Global pelo Clima'

A concentração começou às 7h30 no Mercado de São Brás e a marcha deve percorrer 4,5 km até a Aldeia Cabana

Amanda Martins e Fabyo Cruz
fonte

Com saída prevista para 9h, marcha reúne representantes de 62 países em debates sobre transição energética e reparação de danos (Wagner Santana / O Liberal)

Na manhã deste sábado (15), ativistas, povos originários, quilombolas, pescadores, trabalhadores, movimentos sociais e representantes de diversas organizações civis se concentram no Mercado de São Brás, em Belém, para a “Marcha Global por Justiça Climática”. A mobilização integra a agenda da Cúpula dos Povos Rumo a COP 30 e reúne participantes de diferentes regiões do Brasil e de outros países, com o objetivo de fortalecer debates sobre justiça climática, reparação de danos e defesa dos territórios tradicionais. A concentração começou às 7h30, com a saída prevista para 9h.

O ato deve percorrer 4,5 km pelas avenidas Duque de Caxias, Travessa Mauriti e Avenida Pedro Miranda, até a chegada na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, prevista para 11h. A marcha reúne representantes de 62 países em eventos dentro e fora da Universidade Federal do Pará (UFPA), com discussões sobre transição energética justa, financiamento climático e soluções diante dos impactos que afetam a comunidade.

