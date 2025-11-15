Representatividade da Cúpula do Clima em Belém foi ‘excelente’, afirma embaixador Maurício Lyrio

O secretário de Clima e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, Maurício Carvalho Lyrio, classificou como “excelente” a representatividade registrada durante a Cúpula do Clima em Belém, nos dias 6 e 7 de novembro. “Mais de 150 delegações participaram da Cúpula do Clima, com altíssimo nível de representação”, declarou.

“Agora com a COP (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), teremos participação ainda mais ampla, com representantes da sociedade civil, cientistas e lideranças comunitárias. Os olhos do mundo se voltam para Belém e para as iniciativas aqui discutidas”, enfatizou.

A 30ª edição da COP começou na última segunda-feira (10) e entra na segunda semana, devendo terminar na próxima sexta-feira (21);

Lyrio afirma que a Cúpula deu o tom político e apresentou iniciativas de peso. “Agora, na COP, é fundamental que os países tomem decisões ambiciosas inspirados no chamado do Brasil a mais ação e a mais resultados. Por exemplo, o reforço do compromisso dos países com a redução de suas emissões de gases de efeito estufa, é crucial para alcançarmos resultados concretos e mensuráveis no combate à mudança do clima”, ressaltou.

Segundo o embaixador, o Brasil encerrou a Cúpula do Clima de Belém com otimismo, com o lançamento de iniciativas com impacto real na vida das pessoas, como o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. “Mostra que a Cúpula cumpriu seu papel de inspirar ação e cooperação, abrindo caminho para que a COP 30 consolide avanços decisivos na agenda climática global”, disse Maurício Lyrio.