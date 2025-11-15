Embaixador Mauricio Lyrio destaca legado da COP 30 na infraestrutura, cultura e gastronomia

Secretário de Clima e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, Mauricio Carvalho Lyrio destacou o legado da Cúpula do Clima e da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) para a população de Belém (PA), que sedia o evento.

“São mais de 30 obras, entre elas o próprio Parque da Cidade, que abriga os eventos, além dos investimentos em hotelaria e infraestrutura turística”, ressaltou o embaixador, que também é sherpa do Brasil no BRICS.

“Ficará ainda o importante legado da promoção da cultura, culinária e da hospitalidade de Belém e da Amazônia brasileira”, completou Maurício Lyrio.