TFFF visa fortalecer a manutenção da floresta em pé, explica o embaixador Maurício Lyrio

O fundo conta com endosso de 53 países e foi apresentado durante a Cúpula do Clima, que antecede a COP 30

Madson Sousa / Especial para O Liberal
fonte

Embaixador Mauricio Carvalho Lyrio (Wagner Santana / O Liberal)

Durante entrevista à imprensa, o embaixador Maurício Carvalho Lyrio falou sobre o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a Cúpula do Clima, em Belém, nesta quinta-feira (6). O governo brasileiro anunciou potenciais investidores no fundo, como Alemanha, Bélgica, Japão, Portugal, China, Dinamarca, entre outros.

O fundo conta com endosso de 53 países e foi apresentado durante a Cúpula do Clima, que antecede a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). A proposta visa fortalecer a manutenção das florestas em pé, demonstrando que sua proteção vale mais que a derrubada.

"Potencial porque apoia, esse é um fundo de longo prazo, essa é uma história que se inicia agora para vários anos à frente, inclusive, as coisas mudam com a sucessão de regimes, é um projeto de longo prazo. Estes agora estão dizendo que gostaram do fundo e, portanto, apoiam politicamente, então isso é um processo que se inicia agora", declarou o embaixador Maurício Carvalho Lyrio à imprensa.

