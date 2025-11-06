Portugal anuncia € 1 milhão para fundo de proteção de florestas proposto pelo Brasil

O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, anunciou um aporte de € 1 milhão no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF). O anúncio foi feito na Cúpula de Líderes, que antecede a Conferência do Clima da ONU (COP30). "Portugal ficará como um país fundador". disse Montenegro.

Até o momento, apenas o Brasil havia aportado US$ 1 bilhão no fundo. A Indonésia anunciou que fará um aporte, mas ainda não detalhou valores.

Nesta quinta-feira, 6, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva oferecerá um almoço para chefes de Estado para pedir que os países endossem o fundo.

Nos últimos dias, diplomatas começaram a temer que o fundo recebesse aportes baixos, exatamente como o de Portugal, apenas para que os países se promovessem como investidores e saíssem na foto e discursassem no almoço do TFFF.

Como o Estadão mostrou, o Brasil também trabalha para aprovar uma declaração de apoio ao TFFF. O documento é uma das seis propostas que o País tenta apoio na Cúpula.

Nos bastidores, obter o sucesso do TFFF é fundamental para dar a temperatura sobre o desempenho do Brasil na COP-30, uma vez que o fundo foi uma aposta do País para oferecer soluções climáticas.

Há expectativa de que novos aportes sejam anunciados durante a rodada de discursos de líderes que segue pela tarde, sobretudo por países florestais, que poderão ser beneficiados pela iniciativa.