COP 30

Thiago Ávila participa da 'Marcha Global pelo Clima' e defende protagonismo dos povos na agenda

Ativista afirma que delegações e participantes reforçam mensagem de respeito à natureza e busca coletiva pelo bem viver

Fabyo Cruz e Amanda Martins
fonte

Ativista Thiago Ávila marca presença em Belém em 'Marcha Global pelo Clima' (Fabyo Cruz / Especial O Liberal)

O ativista humanitário Thiago Ávila, coordenador internacional da Coalizão da Flotilha da Liberdade de Gaza, participou neste sábado (15) da “Marcha Global pelo Clima”, que percorre as ruas de Belém durante a programação da Cúpula dos Povos rumo a COP 30.

VEJA MAIS

image Na 'Marcha pelo Clima', Marina Silva afirma que mobilização reúne quem sofre a emergência climática
A ministra esteve na mobilização que reuniu movimentos sociais e ativistas na manhã deste sábado (15)

image Ativistas e povos tradicionais se concentram em São Brás para a 'Marcha Global pelo Clima'
A concentração começou às 7h30 no Mercado de São Brás e a marcha deve percorrer 4,5 km até a Aldeia Cabana

image 'O que é dito aqui vai ter incidência nas decisões', diz Sonia Guajajara na Marcha Global pelo Clima
Mobilização percorreu ruas de Belém com foco na visibilidade das pautas socioambientais na COP 30

Ávila afirmou que a presença popular nas ruas é fundamental para enfrentar a crise ambiental. Ele destacou que, para os movimentos, 'a saída vem da cidade, do campo e das florestas a partir dos povos, não a partir dos governos', ressaltando que o interesse comum está na construção de um planeta preservado e de uma sociedade justa.

Segundo o ativista, delegações de diversas partes do mundo reforçam o mesmo recado ao defender um modelo de vida baseado em equilíbrio ecológico e respeito aos territórios. "As pessoas estão aqui do mundo inteiro dizendo que a gente quer um planeta ecologicamente equilibrado, onde as pessoas se entendam quanto parte da natureza e a gente alcança o bem viver. Os povos originários estão apontando o caminho, é a partir do respeito à natureza, do respeito às pessoas que vão alcançar a felicidade plena e o bem viver", declarou.

