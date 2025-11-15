Thiago Ávila participa da 'Marcha Global pelo Clima' e defende protagonismo dos povos na agenda

O ativista humanitário Thiago Ávila, coordenador internacional da Coalizão da Flotilha da Liberdade de Gaza, participou neste sábado (15) da “Marcha Global pelo Clima”, que percorre as ruas de Belém durante a programação da Cúpula dos Povos rumo a COP 30.

Ávila afirmou que a presença popular nas ruas é fundamental para enfrentar a crise ambiental. Ele destacou que, para os movimentos, 'a saída vem da cidade, do campo e das florestas a partir dos povos, não a partir dos governos', ressaltando que o interesse comum está na construção de um planeta preservado e de uma sociedade justa.

Segundo o ativista, delegações de diversas partes do mundo reforçam o mesmo recado ao defender um modelo de vida baseado em equilíbrio ecológico e respeito aos territórios. "As pessoas estão aqui do mundo inteiro dizendo que a gente quer um planeta ecologicamente equilibrado, onde as pessoas se entendam quanto parte da natureza e a gente alcança o bem viver. Os povos originários estão apontando o caminho, é a partir do respeito à natureza, do respeito às pessoas que vão alcançar a felicidade plena e o bem viver", declarou.