O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Marcha Global pelo Clima ocupa ruas de Belém e reúne povos de vários países por justiça climática

Manifestantes percorrem 4,5 km em Belém pedindo soluções reais a serem decididas na conferência

Fabyo Cruz e Amanda Martins
fonte

Marcha Global Pelo Clima é realizada em Belém (Wagner Santana / O Liberal)

A 'Marcha Global pelo Clima' iniciou na manhã deste sábado (15), com saída do Mercado de São Brás, e já ocupa as ruas de Belém com manifestações que reivindicam justiça climática, reparação pelos danos socioambientais e financiamento climático justo, direto e público. Lideranças de movimentos sociais, organizações ambientais, povos originários, quilombolas, ribeirinhos e representantes da sociedade civil caminham juntas, empunhando faixas e cartazes que pedem maior participação nas decisões políticas discutidas na COP 30. A organização estima que cerca de 50 mil pessoas de vários locais de várias países participaram do ato.

Marcha Global pelo Clima ocupa ruas de Belém e reúne povos de vários países por justiça climática

O ato percorre um trajeto de 4,5 quilômetros e reúne delegações de diversos países, que vêm à capital paraense para reforçar as demandas por soluções reais para a crise climática. As ministras Sonia Guajajara e Marina Silva marcaram presença na mobilização.

Guajajara destacou a relevância da presença coletiva nas ruas e afirmou que a manifestação reúne 'a representação do povo, dos movimentos, de quem sempre esteve cuidando e protegendo'. "Certamente o que é dito aqui vai, sim, ter uma incidência lá nas decisões", afirmou a ministra.

Marina Silva destacou que o evento reúne 'aqueles que sofrem o problema da emergência climática e que têm o propósito de ajudar a resolvê-lo'.

O ativista humanitário Thiago Ávila, coordenador internacional da Coalizão da Flotilha da Liberdade de Gaza, também participou da marcha.  Ávila afirmou que a presença popular nas ruas é fundamental para enfrentar a crise ambiental. "A saída vem da cidade, do campo, das florestas a partir dos povos, e, não, a partir dos governos. É importante que eles façam, mas o mais interessado em toda essa história é cada pessoa, na sua casa, [em não querer] viver em um planeta destruído, viver numa sociedade justa", afirmou.

A marcha integra a programação da Cúpula dos Povos Rumo a COP 30, que intensifica sua agenda com atividades dentro e fora da Universidade Federal do Pará (UFPA). A programação reúne lideranças de 62 países em debates sobre reparação histórica, proteção dos territórios, transição energética e ecológica justa, combate às falsas soluções de mercado e fortalecimento da democracia na governança climática.

Agenda

O movimento também antecede ações como o 'Banquetaço', neste domingo (16), e a entrega da “Carta dos Povos” ao presidente da COP 30, André Corrêa do Lago.

.
