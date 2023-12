Sespa divulga edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação de servidores; confira

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) divulgou, nesta segunda-feira (04),o edital do 29º Processo Seletivo Simplificado (PSS). A seleção visa a contratação de nove profissionais para cargos de nível médio e superior para atuação no Nível Central e Serviços (CAPS e CRIE).

Leia aqui o edital completo

VEJA MAIS

As inscrições iniciam às 00h do dia 06 de dezembro e vão até às 23h59 do dia 07/12. Os interessados devem se inscrever exclusivamente no site da Sipros - Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado.

As vagas são ofertadas para as funções de Analista de Sistemas, Agente Administrativo e Médico, com salário base de de R$1.320,00 a R$2.053,54 + auxílio alimentação. Os participantes não precisarão pagar taxa de inscrição para realizar o certame.

Quais são as vagas disponíveis?

Analista de Sistema - 5 vagas (1 PCD);

Agente Administrativo - 1 vaga;

Médico Infectologista - 1 vaga;

Médico Psiquiatra - 2 vagas.

Como se inscrever?

Para se inscrever no PSS da Sespa é preciso acessar o site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado, que é o https://www.sipros.pa.gov.br/;

1) Preencha cadastro e solicite a inscrição que, além de outras informações, exigirá o número do CPF e e-mail do candidato, dados de contato e informações acerca da escolaridade, experiência profissional e qualificação;

2) Confirme os dados digitados no cadastro eletrônico de inscrição;

3) Anexe a documentação comprobatória das informações prestadas em cada campo específica.

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política)