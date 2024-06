Sesma tem 202 vagas de emprego em Belém para equipes de Saúde da Família; inscrições gratuitas

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), está realizando um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de 202 servidores para recompor as equipes de Saúde da Família. As oportunidades são para profissionais de níveis médio e superior, de diferentes áreas.

Confira aqui o edital do PSS da Sesma

Do total de vagas ofertadas, 189 são de ampla concorrência (AC) e 13 para Pessoas Com Deficiência (PCD). Elas estão distribuídas da seguinte forma:

- médico – 43 vagas (40 para AC e 3 para PCD),

- enfermeiro – 74 (70 AC e 4 PCD),

- técnico de enfermagem – 10 (9 AC e 1 PCD),

- odontólogo – 9 (8 AC e 1 PCD),

- técnico em saúde bucal – 61 (57 AC e 4 PCD) e

- técnico em prótese dentária – 5 (apenas para AC).

Inscrições

Os interessados em participar da seleção devem se cadastrar no site do PSS. As inscrições, que são gratuitas, começaram às 8h desta sexta-feira (21.06) e ficarão abertas até as 22h da próxima segunda-feira (24.06).

VEJA MAIS

Etapas da seleção

Os candidatos passarão por três etapas de seleção, sendo a primeira delas a inscrição, na qual eles devem preencher as informações necessárias e apresentar os documentos solicitados. A segunda fase é a etapa da análise documental e curricular. Na terceira fase, serão realizadas entrevistas com os candidatos aprovados na segunda fase.

Salários

O resultado da seleção está previsto para ser divulgado no dia 04 de julho. A carga horária dos candidatos contratados será de 40 horas semanais. Para os cargos de nível superior, a remuneração varia de R$ 4.422,14 a R$ 9.403,31. Já os salários para os cargos de nível médio vão de R$ 2.601,32 a R$ 3.219,19.