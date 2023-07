Sedap abre inscrições para seleção de profissionais com nível superior; veja

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (SEDAP) está com inscrições abertas em processo seletivo para preenchimento de 03 vagas temporárias para os cargos de Técnico em gestão pública - Contador (02 vagas) e Técnico em gestão pública - Administrador (01 vaga).

As vagas serão ofertadas para o município de Belém e as inscrições podem ser realizadas, de forma gratuita, até às 23h59min desta quarta-feira (12) através do site do Sipros.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

A remuneração para os novos servidores é de R$ 1.724,64 acrescido de gratificação de escolaridade e auxílio alimentação com jornada de 30 horas semanais.

VEJA MAIS

Para participar da seleção, a exigência é que os candidatos sejam graduados em Ciências Contábeis e Administração, com diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no órgão de classe. Aos candidatos que pretendem concorrer a vaga de contador, também é exigido experiência na área de Contabilidade Pública.

A seleção compreenderá as seguintes fases: Inscrição, de caráter habilitatório e eliminatório; Análise Documental e Curricular, de caráter eliminatório e classificatório; e Entrevista, de caráter eliminatório e classificatório.

O resultado final está previsto do processo seletivo está previsto para o dia 01 de agosto de 2023.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).